La obtención del IGP Aguacate de Canarias supondrá un espaldarazo a la producción de un producto de primera categoría

Es el rey de la comida sana y no puede faltar en una buena foto foodie en Instagram, donde tiene unas catorce millones de menciones. El aguacate está repleto de grasas saludables y atesora un sinfín de beneficios para nuestro organismo: según el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, consumir aguacates permite controlar la presión arterial, mantiener a raya el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias, regula los niveles de azúcar en la sangre, aumenta la absorción de nutrientes, y cuida de la piel entre otras propiedades.

El aguacate de Canarias, además, tiene unas especiales propiedades organolépticas que lo convierten en un producto de calidad superior, como recuerda Wenceslao Martínez, gerente de Agro-Rincón, la mayor empresa de empaquetado y distribución que recibe aguacate y mango de todo el territorio archipielágico. “Estas características particulares han impulsado la necesidad de promover ante Bruselas la IGP Aguacate de Canarias con una solicitud de la Asociación de Organizaciones de Productores de Aguacate de Canarias (Asguacan) que ahora está para aprobación en la Comisión Europea. Sería la primera IGP del aguacate del mundo lo que supondría un factor importante en la explotación de una ventaja competitiva en calidad, sobre todo, en un contexto de comercialización caracterizado por una elevada competencia, en la cual la IGP permitirá proteger y valorizar el aguacate canario. Al mismo tiempo, transferiría seguridad a los consumidores a través de la garantía de calidad vinculada a su origen, influyendo positivamente en la eficiencia comercial”.

“Lo distribuido por Agro-Rincón se consume, principalmente en Canarias, más de un 70%, porque antes de las modas de consumo de aguacate, Canarias ya era la comunidad que más lo consumía. En nuestro caso, nuestro mejor cliente es Mercadona, algún mercado mayorista y la exportación a la Península, Suiza, Reino Unido…”, comenta Martínez. “La producción de aguacate en Canarias está centrada en La Palma, seguida por Tenerife y ahora están auge las plantaciones en La Gomera, mientras que de Gran Canaria recibimos también aguacate, su mayor fuerte está en la producción de mango, otro de los frutos que distribuye Agro-Rincón”.

El aguacate de Canarias un producto de primera categoría

La empresa, además de empaquetar, producir y distribuir, funciona, como tantas otras, como apoyo a los agricultores para la consulta en la mejora de sus explotaciones, la venta de abonos, talleres para perfeccionamiento del cultivo etcétera. “Es un cultivo en el que hasta ahora no hemos hecho sino crecer, si hay abandono de algunas fincas, este está propiciado por la falta de agua, pero no por el relevo generacional, como sucede con otros cultivos. El sector del aguacate es muy atractivo porque no es el plátano o la viña, que requiere de mucho trabajo en el propio campo, el beneficio se nota al poco tiempo de comenzar con la explotación, así es que entra mucha gente joven, por lo menos mucho más que en otros cultivos”, comenta el gerente de Agro-Rincón.

El auge del consumo de aguacate se puede observar en los datos extraidos de un estudio sobre los kilos comercializados en Mercamadrid, el mercado más grande de España, que arrojaba que mientras que en el año 2012 se pusieron a la venta un total de 3.075.105 aguacates, diez años más tarde, en 2022, esta cifra aumentó a 45.885.295. Esto significa que el consumo de aguacates se incrementó un 1.392% en una década. En Canarias, en la última década, el consumo se ha doblado, aunque la producción se frenó después de la pandemia “llegamos a producir dos millones de kilos, aunque en 2020 la producción se frenó primero por el viento que tiró fruto y flor, y luego por el volcán. Ahora mismo, la mayor amenaza que tiene el cultivo es la sequía. Por eso es importante que se sigan implementando medidas para poder usar aguas depuradas y desaladas para no tener que frenar los riegos, tal y como está pasando en La Gomera y en las medianías de Tenerife, donde los embalses están vacíos y se está teniendo que regar una vez al mes, lo que el árbol lleva muy mal, porque el aguacate es muy demandante de agua”.

A este respecto, y dadas las demandas de sostenibilidad que se han implantado en gran parte de la sociedad, Martínez defiende que “ciertos estudios sitúan el consumo de agua del aguacate muy por encima del real, porque se hacen estudios en fincas con poca producción, que distorsionan el dato. Sí, es un producto que necesita mucha agua, pero sobre todo un agua de calidad, y en Canarias el cultivo está muy arraigado, su producción otorga muchos puestos de trabajo y, sobre todo, la posibilidad de revitalizar el sector primario con un cultivo que es atractivo para las nuevas generaciones”.

Aguacate hay ya, casi todo el año, aunque las variedades más producidas en Canarias son el Hass, la principal variedad comercializada, cuya piel torna oscura al alcanzar la madurez de consumo. Tiene sabor a frutos secos y su época de recolección es desde noviembre a agosto; y el Fuerte, la variedad usada como polinizadora en zonas de costa, cuya pulpa es cremosa y de buen sabor, y su piel lisa y fina que no cambia de color al madurar. Se comercializa en los meses de otoño en el mercado canario.