Curbelo pide «escuchar a la gente» pero aclara que el problema no es el turismo

El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, aboga por «escuchar la voz de la gente y entender sus razones» tras las manifestaciones del 20A, aunque sostiene que el origen de sus problemas no es el turismo. En un artículo remitido a los medios, Curbelo indica que los problemas de vivienda, los sobreprecios y la inflación, y «el creciente malestar» de los ciudadanos que sufren salarios bajos, colas en las carreteras y deficiencias en el acceso a los servicios públicos «son reales». «Pero la solución», continúa el político gomero, «no está en recortar la riqueza que obtenemos de nuestro único sector de éxito», el turismo, «sino en vislumbrar de qué manera podemos regular un crecimiento poblacional que no es sostenible».

«Como en aquella vieja canción de Carlos Puebla, el problema no es la leche que da la vaca sino la cantidad de gente que se la bebe», apunta. Curbelo indica que con independencia de que las manifestaciones del 20A hayan sido «más o menos masivas, hay que aceptar que existe en la sociedad, guste o no guste, la sensación de que algo está pasando, de que algo funciona mal en nuestras islas», y las juzga como «un toque de atención» a los gobernantes. Ahora bien, recalca que «esas protestas no sustituyen ni deslegitiman el poder de representación de los legisladores que fueron elegidos democráticamente» en las urnas. En todo caso, «haríamos mal si no percibiéramos que existe un creciente malestar en una sociedad donde se están produciendo situaciones que lesionan gravemente el bienestar».

Curbelo considera «patente» que en Canarias existen problemas de vivienda accesible, de movilidad, de inserción en el mercado laboral, de reparto de la riqueza o, en términos generales, de sostenibilidad.