Jesús Sánchez-Quiñones: "Las cuotas hipotecarias bajarán menos de lo esperado"

Se dibujó 2024 y transcurridos cuatro meses se parece poco al esbozo. ¿Qué ha ocurrido?

Lo que más ha cambiado es la expectativa de bajadas de tipos de interés, en cuantía y en tiempo. Al principio de año, el consenso era que en EEUU los tipos de interés iban a bajar entre seis y siete veces, y en Europa seis. [Jerome] Powell, [presidente de la Reserva Federal estadounidense], ya ha dicho que la inflación se resiste a reducirse y en estas circunstancias no puede bajar los tipos de interés, así que lo aplaza.

¿Y cuadra esa demora? ¿Es posible teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones en EEUU?

Esa es una duda razonables. Habló de aplazarla hasta después del verano. Sería muy extraño bajar los tipos de interés apenas un mes antes de las elecciones. Así que posiblemente no bajen este año.

¿Ni en Europa?

[Christine] Lagarde, [presidenta del Banco Central Europeo], dijo hace unos días que habrá una bajada en junio, pero dejó entrever que si no la hay en EEUU, en Europa se va a ver limitada. Sencillamente porque si se baja el tipo de interés en Europa, bajará el euro, y eso significa más inflación, porque las transacciones se producen en gran medida en dólares.

¿Las habrá en Europa entonces o se aparcarán también?

Frente a las seis anunciadas, habrá dos bajadas, tres como muchísimo. Vamos, las expectativas de que los tipos de las hipotecas variables bajen mucho, lamentablemente no se cumplirán.

"Siempre que sea ordenado, luchar contra el turismo es hacerlo contra la economía de Canarias"

¿No es esa demasiada desventaja frente a EEUU?

Los tipos allí están más elevados, sobre el 5%, y en Europa en torno al 4%; puede bajarse medio punto, pero no mucho más.

¿Por qué no se logra meter en vereda la inflación con la política monetaria restrictiva?

No se logra bajar al 2%, que es el nivel que esperan los bancos centrales, pero estamos muy lejos de las tasas de casi dos dígitos que teníamos al principio de este periodo inflacionario.

¿Ha habido excesivo optimismo demasiado temprano?

Sí. Incluso le diría que a día de hoy todavía es excesivo. Miras las previsiones del BCE y no cuadran con la existencia de un buen número de factores estructurales que hacen pensar que la inflación no va a volver a ese 2%.

¿A qué factores se refiere?

La desglobalización, que EEUU y Europa acerquen las producciones al país u otros cercanos da más seguridad, pero incrementa los costes, eso es inflacionista. También lo son el proteccionismo y la transición energética, que requiere gran cantidad de inversiones a largo plazo; el shock energético por la guerra de Ucrania es inflacionista, sobre todo en Europa. Y todos los temas de ESG (criterios medioambientales, sociales y de gobernanza) son costes adicionales para las empresas; los impuestos al plástico, los derechos de emisiones de CO2, el impuesto que la UE ha creado para las importaciones de productos industriales de aquellos países a los que no se les exige el pago por esos derechos. La lista es larga y con ello no quiero decir que la inflación vaya a dispararse a niveles del 8% o el 9%, pero va a ser tremendamente complicado llevarla al 2%.

¿Cuál debe ser el comportamiento de los inversores?

Es complicado dar recomendaciones generales. Como siempre lo capital es el perfil del inversor. No obstante, la buena noticia para los más conservadores es que pueden conseguir rentabilidad más o menos atractiva sin asumir prácticamente riesgos. En letras del tesoro, y hay fondos de inversión que invierten en bonos hasta dos años, tienen a día de hoy una rentabilidad neta de entre el 3,5% y el 4%. A principio de año, con esa expectativa de bajada de tipos de interés que había, y que nosotros no compartíamos, sí que muchos colegas y bancos de inversión decían que era momento de comprar deuda o bonos a más largo plazo. Teniendo en cuenta que los tipos a corto están por encima de los tipos a largo, es decir, que la curva está invertida, todavía no hay prisa en alargar plazos. Va a haber inflación en los próximos años y quien quiera mantener el poder adquisitivo de su patrimonio va a tener que invertir una parte en renta variable.

"Cualquier cambio de modelo puede tener sentido, pero sin precipitarse en prescindir del anterior"

¿No están demasiado caras las bolsas?

Es verdad que desde final de octubre han subido prácticamente en vertical y posiblemente habrá mejores momentos de entrada, pero es imprescindible tener parte en renta variable, aunque sea de forma muy selectiva, para poder mantener el poder adquisitivo a medio y largo plazo.

Contra lo ocurrido en el pasado, el turismo se sobrepone a la inflación, ¿pero corremos el riesgo de morir de éxito?

Hay que ser muy conscientes de cuáles son las ventajas de un territorio y de qué vive. Siempre que no se trate de un turismo desordenado que no deja ingresos en las Islas, luchar contra este sector es luchar contra el propio crecimiento de Canarias. Hay movimientos, que no son exclusivos de España, que van contra la estructura económica actual. De momento no parece que sean mayoritarios. Si Canarias tiene alguna fortaleza, es su infraestructura turística, realmente ejemplar. Es difícil que la economía canaria pueda prescindir del turismo si quiere tener el nivel de vida actual.

¿Se puede pensar en cambiar el modelo?

Ocurre también con la transición energética, el gran problema es rechazar el sistema antiguo antes de que esté disponible el nuevo. Cualquier transición o diversificación de la economía puede tener sentido y es bienvenida, pero manteniendo lo que se tiene a día de hoy; no se puede prescindir de lo anterior antes de tiempo.

