El drama de la vivienda en Ibiza: pagar 11.200 euros de golpe por un alquiler de temporada

Hasta 2.400 euros por una habitación. Se acerca la temporada turística y en los portales inmobiliarios comienzan a aflorar los anuncios en los que se ofertan habitaciones en pisos compartidos a precios estratosféricos. En el portal idealista aparecen 31 anuncios para compartir vivienda en la isla de Ibiza de cara al verano y la mitad de ellos superan los mil euros por habitación.

Las dos más caras (2.400 euros) se encuentran en Puig d’en Valls, en un apartamento de tres habitaciones. Esos dos cuartos corresponden al mismo piso, es decir, que quien alquila las habitaciones obtiene un total de 4.800 euros al mes por ellas. Un sueldo nada desdeñable. En el anuncio explican que el propietario de la vivienda no reside en ella. Curiosamente, de una de estas dos habitaciones hay otro anuncio en el que se piden 500 euros menos: 1.900 euros.

Otra de las habitaciones más costosas es la de un piso que se encuentra en la avenida Vuit d’Agost de Vila —"la ubicación es Top, frente al hotel Pacha"— y por la que piden 2.000 euros al mes. La propietaria explica que su intención es vivir en el apartamento, que acaba de reformar, pero que está viajando y mientras no se instala en la isla alquila las habitaciones (tiene dos, con dos baños).

Entre 1.500 y 2.000 euros hay cinco anuncios: dos en Puig d’en Valls (1.900 euros), dos en Marina Botafoc (1.800 y 1.600 euros) y uno en la zona de Puig des Molins (1.500 euros). Esta última está disponible para una persona o para parejas, lo que supondría un desembolso de 750 euros al mes por persona. Además, la habitación (en un piso de cinco habitaciones en el pueden llegar a convivir nueve personas) se alquila por un mínimo de seis meses, según se detalla en el anuncio.

Sin fotografías

Para alquilar una habitación en uno de los apartamentos que se ofrece en Marina Botafoc —"la zona más exclusiva de Ibiza ciudad"— es imprescindible abonar los seis meses de la temporada (de mayo a octubre) por adelantado: "así lo exige el propietario", indican antes de detallar que en esos 1.600 euros mensuales no está incluida la luz, cuyo coste deberá sumarse. Es decir, que la persona (o personas, porque aceptan hasta a dos personas en la habitación) que alquile este dormitorio deberá desembolsar, antes de dormir una noche en él, 11.200 euros de una tacada (los seis meses más el mes de fianza).

Otras seis ofertas superan los mil euros por habitación. Dos de ellos, ambos en Vila, no incluyen fotografías. Uno está en la avenida de Santa Eulària, cuesta 1.200 euros al mes y se ofrece "para parejas". Hay que desembolsar tres meses de golpe (el mes, uno de depósito y uno que se queda la agencia). Lo mismo que otro en Puig d’en Valls por el que piden 1.300 euros al mes y que, eso sí, no acepta personas que teletrabajen. Esto es un requisito bastante habitual entre quieres alquilan habitaciones. No quieren que una persona pase mucho tiempo en la vivienda, con el consumo de agua y luz que ello conlleva.

Cuarto compartido en un hostal sólo en invierno

La opción más económica que aparece en el portal no es ya una habitación sino una cama en un cuarto compartido en lo que se define como un hostal ubicado en Jesús. Piden 350 euros al mes por esa cama. Además, recalcan que no hay cocina. Pero tiene truco. Únicamente alquilan las camas en invierno, cuando comienza la temporada buscan turistas.

Aunque los requisitos de algunos caseros no se quedan ahí. "Deseamos un ser humano conectado para nuestra habitación de invitados en nuestra finca", reza el anuncio de una habitación por la que piden 850 euros al mes a los que hay que sumar los gastos (luz, agua y wifi). Quien se aloje en este cuarto debe amar a los animales, ya que hay gatos y perros, y, además, desconoce cuánto tiempo va a poder quedarse en este alojamiento. Y es que los caseros, que ofrecen también otras habitaciones a mujeres en Santa Eulària, ignoran si en julio necesitarán la habitación.

Vista la situación, los 1.250 euros que piden por una habitación en una vivienda en la carretera de Santa Gertrudis a Sant Mateu casi parece un chollo. El cuarto, en el que puede vivir una pareja, tiene 25 metros cuadrados, entrada independiente, baño privado y derecho de uso de la piscina y el jardín.

Las normas de la casa

Hay habitaciones que se ofrecen para trabajadores de temporada algo más económicas, entre los 550 y los 800 euros. Algunas de las ofertas, sin embargo, ya dejan intuir lo que se encontrará el inquilino —"habitación individual pequeña"— y se pide, además, "garantía de pago" y tener "entre 18 y 35 años". Muchos de estos anuncios más económicos no muestran imágenes de la habitación que se anuncia.

Las exigencias en estos alquileres temporales no son pocas, entre las más repetidas figuran no poder recibir visitas en el piso, demostrar con un contrato que se tiene un trabajo, que este empleo esté fuera de la vivienda, presentar referencias o atenerse a un horario de uso de las zonas comunes. Además, algunos especifican que si se incumplen alguna de las normas de la casa (fumar, recibir visitas, horarios...) la expulsión será inmediata.