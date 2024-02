Más de 25.000 abuelos canarios sobreviven con 485 euros al mes

Un total de 25.172 canarios de más de 65 años sobrevive con 485 euros al mes. Son un 6,4% de los isleños de esa franja de edad. Un 6,4% de los abuelos del Archipiélago. El porcentaje por sí solo no dice gran cosa, e incluso podría parecer más bien bajo a simple vista. Nada más lejos de la realidad. No hay ninguna otra Comunidad Autónoma con una tasa tan alta de mayores de 65 años con ese bajo nivel de ingresos. Ni de lejos. No en vano, la región se ha convertido, para pesar de miles de jubilados, en el particular paraíso de las Pensiones No Contributivas (PNC). Esas pagas –que por su baja cuantía se asemejan más a un subsidio de emergencia que a una pensión propiamente dicha– que el Estado concede a los jubilados y a las personas en situación de invalidez que no tienen derecho a una prestación contributiva. Personas en estado de necesidad que por edad o por incapacidad no pueden trabajar y que durante su vida laboral no cotizaron a la Seguridad Social. O al menos no cotizaron el mínimo exigido –por lo general 15 años– para ganarse el derecho a una pensión contributiva.

El peso de los perceptores de estas pagas de mínimos duplica en las Islas la media nacional

El mes pasado, según los últimos datos oficiales, 42.736 canarios cobraron una PNC, ya fuera por haber llegado a la jubilación sin haber cotizado o por invalidez. En situación de invalidez están 17.564 de ellos. Entre estos últimos hay personas de todas las edades con un grado de discapacidad de al menos el 65% y en estado de necesidad, lo cual se determina en función de los niveles de renta y del número de familiares que convivan con el beneficiario. Los restantes 25.172 son perceptores de la prestación no contributiva de jubilación. Mayores de 65 que en sus vidas laborales no cotizaron ese mínimo legal, lo cual no necesariamente quiere decir que no hayan trabajado. Muchos, y sobre todo muchas –casi un 70%, siete de cada diez, son mujeres–, trabajaron como quien más pero sin cotizar. Un caso habitual es el de esas mujeres isleñas que se deslomaron en tareas agrarias, como en las antiguas tomateras, pero en la economía sumergida. O que sencillamente tuvieron que emigrar en busca de mejor futuro. En cualquier caso, esos más de 25.000 canarios reciben cada mes por su PNC una media de 485,21 euros exactos. Son, en definitiva, jubilados pobres. Los que tienen la suerte de contar con apoyo familiar aún pueden escapar; a los demás no les queda otra que recurrir a ayudas o subsidios de emergencia y/o a los bancos de alimentos. Han de apañárselas como buenamente puedan.