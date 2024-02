Buenas noticias para los trabajadores: su nómina de febrero traerá una sorpresa

El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros la ansiada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) después de unas intensas negociaciones con todos los implicados. Yolanda Díaz ha conseguido ponerse de acuerdo con los sindicatos para firmar un aumento que perseguían desde el inicio de la legislatura. Los trabajadores están contentos con la reforma y celebran que tengan unos ingresos mensuales más altos, ya que se aplicará de manera retroactiva al 1 de enero de 2024.

El Ejecutivo no lo ha tenido nada fácil para poder llevar esta medida a la mesa de La Moncloa. La ministra de trabajo ya se había reunido en varias ocasiones con los agentes sociales para pactar esta medida, pero no llegaban a ningún acuerdo. Tras varios intentos, la patronal desistió en su empeño por solo aumentarlo un 3% y las conversaciones siguieron únicamente con los sindicatos, aunque también tuvieron sus problemas para firmarlo. Finalmente, el pasado 12 de enero, las dos partes implicadas confirmaron cuál sería el nuevo SMI.

¿Cómo será el SMI en 2024?

El SMI pasará de los 1.080 euros a los 1.134 euros mensuales si lo recibes en 14 pagas anuales. Este es otro paso más dentro de todas las medidas sociales en favor de los trabajadores que está aplicando Yolanda Díaz desde que está al frente del Ministerio de Trabajo. Desde 2018 el SMI ha aumentado más de un 50% pasando de los 736 euros cuando Pedro Sánchez llegó al frente del Gobierno hasta los 1.134 actuales. En total, los trabajadores recibirán un mínimo de 15.876 euros al año de rédito por sus labores, además de otros posibles complementos si su empresa lo desea por complementos, objetivos o dietas.

También existe otra posibilidad de que el SMI sea mayor mensualmente, y es si se recibe en 12 pagas en lugar de las 14 ya mencionadas. En este caso, las dos pagas extras se prorratean mensualmente y lo mínimo que cobrarán los trabajadores serán 1.323 euros mensuales. En los dos casos, la cantidad anual final es la misma en salario bruto, por lo que hay que restarle las deducciones obligatorias.

¿Cómo se calcula el Salario Mínimo?

Las empresas son las encargadas de aplicar el nuevo SMI a todos sus trabajadores, por lo que puede que muchas no lo hagan y se salten esta obligatoriedad. Esto no se tiene en cuenta a la hora de calcular si lo están pagando y se pueden absorber los pluses y complementos salariales. No se tiene que confundir el Salario Mínimo con el sueldo base, ya que muchos emplean este truco y desconocimiento para engañar a los trabajadores y hacerles cobrar menos de lo que les corresponde. Esto quiere decir que por ejemplo un sueldo base de 1.000 euros puede alcanzar la barrera de los 1.134 sumándole pluses de nocturnidad o peligrosidad.

Los sindicatos entienden esta práctica como abusiva por considerarla una vulneración de los derechos de los trabajadores. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esto y ha dictado sentencias que validan la práctica. Según el TS, "la revisión del salario mínimo no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel". Los sindicatos también llevan un tiempo peleando para que esto no siga así y exigen al Ministerio de Trabajo un cambio profundo en la normativa vigente para que los complementos se sumen independientemente del Salario Mínimo.