El Gobierno rectifica y los avales para hipotecas no tendrán coste para la banca

Cambio de criterio del Gobierno para tratar de que tenga éxito la línea de avales con la que pretende que 50.000 jóvenes y familias con hijos menores puedan acceder a una hipoteca para la compra de vivienda. El Ejecutivo ha decidido que finalmente los bancos no tendrán que asumir un coste por dichos avales, en contra de lo que había anunciado inicialmente en la primavera del año pasado. Aunque no llegó a fijar la comisión que pensaba repercutir a las entidades, la marcha atrás previsiblemente ha ahorrado varios millones de euros a la banca, lo que supone un incentivo al sector, no solo para adherirse voluntariamente a la línea sino también para conceder real y proactivamente estos créditos avalados.

Tanto en mayo de 2023 (cuando el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para dar luz verde al Ministerio de Transportes -Mitma- y al Instituto de Crédito Oficial -ICO- para articular la línea de avales), como el pasado junio (cuando aprobó el marco legal necesario para ello), el Gobierno aseguró que "el coste del aval otorgado por Mitma será asumido por la entidad de crédito". Sin embargo, tras aprobar el pasado martes el acuerdo por el que se fijan las condiciones de dicha línea de avales, el nuevo Ministerio de Vivienda apuntó que el aval "no tendrá ningún coste ni para la persona beneficiaria ni la entidad financiera".

Fuentes gubernamentales explican que la normativa europea obliga a que los avales públicos a empresas privadas tengan un coste para los bancos, con el objetivo de evitar que supongan una distorsión de la competencia. Pero añaden que no sucede lo mismo con los avales a particulares. En este sentido, recuerdan que los avales que el Gobierno creó con la llegada del covid para que los arrendatarios pudieran pedir un crédito a los bancos con el que pagar hasta seis mensualidades del alquiler de su casa no tuvieron tampoco coste para las entidades. Tras algunas dudas iniciales, explican, el Ejecutivo ha decidido ahora seguir ese mismo criterio con los avales para las hipotecas.