Buenas noticias para los que quieren pedir una hipoteca: estas son las ayudas en 2024

La compra de una vivienda es uno de los gastos más importantes que hace una persona en su vida. Todos los interesados en hacerse con un nuevo hogar tienen que tomar muchas decisiones que marcarán el devenir de sus próximos años. Esta situación se hace aún más complicada si eres joven y estás accediendo por primera vez a una casa, porque su situación laboral no les facilita las cosas. Para ello, el Gobierno ha aprobado un plan de ayudas que pretende facilitar el acceso a este grupo de edad y a familias con menores a cargo a la hipoteca.

Las hipotecas han marcado registros históricos durante el 2023 debido a la subida de los tipos de interés que ha propiciado unos datos del Euríbor muy altos. Ambos indicadores marcan el valor del interés bancario que se cobra por solicitar dinero. Los tipos de interés se pueden calificar como 'el precio del dinero' y es lo que se paga por emplear una cantidad de dinero durante un plazo determinado. Por su parte, el Euríbor está referido al interés que pagan los bancos cuando hacen operaciones entre ellos. Estos dos números son muy importantes para calcular cuánto dinero deberán pagar las personas que soliciten el dinero.

El Banco Central Europeo (BCE) es el encargado de controlar los tipos y de establecer su valor. Desde septiembre de 2023 no han bajado del 4,50%, el porcentaje más alto desde el año 2000. Este indicador ha sufrido una evolución muy rápida a cifras desorbitadas en tan solo 18 meses. Hasta julio de 2022 los tipos estaban situados en el 0%, pero desde entonces no han hecho más que subir con cada actualización que hacía el BCE. En un año han subido 150 puntos básicos, pasando del 3% en febrero de 2023 al 4,50% que se mantiene desde el verano, y que por el momento no tiene intención de bajar. Para poner soluciones a este gran problema, el Gobierno ayudará a un sector de la población que necesita recursos para poder comprar una vivienda.

Benefíciate de los créditos ICO

Pedro Sánchez anunció el sábado durante un mitin en Galicia que llevaría al Consejo de Ministros una de las promesas electorales que más gustaron a sus votantes. El Presidente del Gobierno explicaba cómo se llevaría a cabo la medida: "A partir del próximo martes, vamos a poner esa línea de avales de 2.500 millones de euros para cubrir esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecarse".

Finalmente, el ejecutivo ha optado por aprobar el plan de ayudas en la reunión mantenida hoy martes 13 de febrero. Los préstamos estarán concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, como dicen cálculos del Gobierno, beneficiarán a 50.000 jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda. Gracias a estas subvenciones, los beneficiarios podrán sufragar el 20% del precio total de la compra. Para poder acceder a alguna de estas ayudas deberás cumplir los siguientes requisitos:

Tener hasta 35 años o pertenecer a una familia con menores a cargo

No tener unos ingresos superiores 37.800 euros al año

Si la compra es por dos personas, esas no podrán superar en conjunto el límite de cada uno, es decir, 75.600 euros.

En familias con menores al cargo, el tope se amplía a 2.520 euros por menor.

Las familias monoparentales pueden subir el límite un 70%, hasta los 64.000 euros.

El límite del patrimonio avalado tiene que ser de 100.000 euros.

El Gobierno quiere ampliar las medidas sociales

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 se emitieron alrededor de 33.000 hipotecas para viviendas, una cifra que se ha reducido con respecto a los años interiores. La previsión del ejecutivo es que con la puesta en marcha de las ayudas, esta cifra se acerque más a la de los años anteriores. Además, el Gobierno también estudia poner en marcha un plan de vivienda pública, otro anuncio que se hizo durante la campaña electoral de mayo de 2023 para las elecciones autonómicas. Aún no hay fecha para aprobar esta gran medida, pero su aprobación, supondría un fuerte paso en la puesta en marcha de medidas sociales que está llevando a cabo el Gobierno.