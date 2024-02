Las fusiones y adquisiciones de empresas canarias baten su récord en 2023

El tejido empresarial canario acaba de cerrar un ejercicio histórico en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, lo que en la jerga se conoce como M&A por sus siglas en inglés (Mergers and Acquisitions). En 2023 se firmó en el Archipiélago un total de 34 operaciones de este tipo, un número que a primera vista podría parecer más bien modesto pero que en realidad es considerable. Más que considerable, de hecho. No en vano se trata de la mayor cantidad de transacciones registrada hasta la fecha en la Comunidad Autónoma, por encima de las 29 de 2018. Es más, nunca en un año se había llegado siquiera a la treintena de operaciones de M&A en las Islas.

Los datos suministrados a este diario por Deloitte, una de las firmas de servicios profesionales de mayor prestigio, muestran que esas 34 fusiones y/o adquisiciones de empresas canarias movieron la friolera de 870 millones de euros. Para hacerse una idea de la magnitud de esta suma basta con apuntar que supera en un 521,4% la cuantía de 2022, cuando las M&A apenas movilizaron 140 millones en la región. El ejercicio de 2023 se sitúa así como el de mayor número de transacciones empresariales en el Archipiélago y, también, como el segundo de mayor volumen de negocio. Aquí el récord siguen siendo los 922 millones de euros de 2019, el último año antes del estallido de la doble crisis de la covid y la inflación, una doble crisis que, claro, afectó también a las operaciones de M&A. Tan es así, que de aquellos 922 millones de 2019 se pasó a unos exiguos 54 millones de euros en 2020, cuando se suscribieron 28 transacciones; a 182 millones y 22 operaciones en 2021; y a 140 millones y 27 fusiones y/o adquisiciones en 2022. Las cifras que maneja Deloitte, y que recoge en su informe Perspectivas y tendencias del mercado canario de M&A 2024, evidencian así que este singular mercado, este tipo de operación empresarial, ha superado los embates socioeconómicos de los últimos años. Y lo que es más importante: que muestra perspectivas «positivas» para este 2024.

José Ramón Zagalaz, sénior mánager de Deloitte Financial Advisory, explica que el mercado inmobiliario, tanto en el ámbito turístico (hoteles, apartamentos...) como en el residencial (vivienda libre y protegida) y el sociosanitario (residencias, por ejemplo), se presenta como el principal motor del negocio de M&A en las Islas de cara al actual ejercicio. Además, no es descartable, agrega el experto, que las actividades de transporte y distribución «puedan tener un repunte» este año. Con todo, y a pesar de que el binomio turismo-ladrillo se mantiene como el gran dinamizador de las fusiones y adquisiciones empresariales en la Comunidad Autónoma, Zagalaz puntualiza que en Deloitte Financial Advisory perciben «cierta diversificación en la economía canaria», lo que no obsta, por supuesto, para que la contribución de ambas actividades al PIB y al empleo continúe siendo «vital» para las Islas.