Los expertos muestras las tres hipotecas más destacadas para febrero de 2024

Después de las alzas en las tasas ocurridas en 2023, que afectaron la contratación, los bancos han iniciado el año con significativas reducciones en las tasas de sus hipotecas. La lista de entidades que han mejorado sus ofertas es extensa e incluye a EVO Banco, CaixaBank,BankinterCOINCBanco Sabadell, UnicajaMyInvestor entre otros.

Sin embargo, ¿qué bancos ofrecen las mejores hipotecas en febrero? Según los analistas del comparador financiero HelpMyCash.com, las ofertas de EVO Banco son las más económicas tanto en tipo fijo como variable, mientras que la de Openbank destaca como la más competitiva en tipo mixto. Aunque hay entidades que podrían mejorar estas ofertas si el cliente se encuentra en una buena situación económica y negocia.

Hipoteca Inteligente tipo fijo de EVO Banco

Los expertos del comparador sugieren que la oferta más destacada en el ámbito de las hipotecas a tipo fijo proviene de EVO Banco. Su Hipoteca Inteligente tipo fijo presenta un interés desde el 2,90% (3,38% TAE), condicionado a la domiciliación de ingresos y la contratación de seguros de hogar y vida propuestos por la entidad.

Sin embargo, en caso de no optar por estos productos asociados, la tasa de interés se eleva al 3,30% (4,04% TAE). Este préstamo hipotecario no incorpora comisión de apertura ni por amortización anticipada parcial, pero sí aplica una comisión por amortización anticipada total del 2% sobre el monto adelantado (1,50% a partir del undécimo año del plazo).

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EVO Banco ofrece financiar hasta el 80% del valor de tasación o compraventa de una vivienda habitual (el menor de ambos) y hasta el 60% en el caso de una segunda residencia. El plazo máximo de devolución en ambos casos es de 30 años.

Hipoteca Inteligente de EVO Banco

De acuerdo con HelpMyCash, EVO Banco también presenta la oferta más competitiva en hipotecas a tipo variable: la Hipoteca Inteligente. Esta hipoteca ofrece un interés desde el 2,30% fijo durante los dos primeros años, seguido por euríbor más 0,48% en los siguientes (4,60% TAE), con bonificaciones por la domiciliación de ingresos y la contratación de seguros de hogar y vida propuestos por el banco.

En caso de no cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación, la tasa de interés aplicada es del 2,70% fijo durante los dos primeros años y euríbor más 0,88% para el resto del plazo (4,81% TAE). A diferencia de la hipoteca fija de EVO Banco, esta opción no incluye comisiones por apertura, amortización anticipada parcial ni amortización anticipada total. No obstante, la financiación máxima y el plazo son los mismos que los ofrecidos en la modalidad a tipo fijo.

Hipoteca Open Mixta de Openbank

Finalmente, de acuerdo con los análisis del comparador, la Hipoteca Open Mixta de Openbank se destaca como la opción comercial más competitiva en el ámbito de los préstamos hipotecarios a tipo mixto. Ofrece un interés desde el 2,63% fijo durante los primeros diez años y desde euríbor más 0,55% para los siguientes (3,40% TAE), siempre y cuando se domicilien los ingresos y se contraten los seguros de hogar y vida proporcionados por la entidad.

El BCE congela los tipos de interés: así afecta a las hipotecas. / EP

En caso de no optar por estos productos asociados, la tasa de interés se eleva al 3,13% para la primera década y a euríbor más 1,05% para el resto del plazo (3,59% TAE). Esta hipoteca mixta no tiene comisiones por apertura ni por amortización anticipada parcial, aunque sí aplica una comisión por amortización anticipada total del 2% sobre el monto adelantado, vigente únicamente durante los primeros diez años.

Openbank ofrece financiamiento hasta el 80% del valor de compraventa o tasación de una vivienda habitual (el menor de los dos) y hasta el 70% en el caso de una segunda residencia. El plazo máximo de devolución es de 30 años para la primera situación y 25 años para la segunda.

¿Hay mejores ofertas?

EVO Banco y Openbank destacan como las entidades que, en teoría, promocionan las mejores hipotecas en el mercado. Sin embargo, según HelpMyCash, otros bancos que inicialmente presentan condiciones menos favorables pueden significativamente mejorar sus propuestas si el cliente demuestra una sólida solvencia y se involucra en la negociación.

De acuerdo con los analistas del comparador, se recomienda negociar con tantos bancos como sea posible, ya que esto aumenta las posibilidades de obtener condiciones más ventajosas. En caso de que el cliente no disponga de tiempo para negociar con las entidades, también puede considerar la opción de recurrir a un bróker hipotecario. Estos profesionales se dedican a gestionar la negociación con las entidades financieras para asegurar la obtención de la hipoteca más conveniente.