Portugal reconoce que el AVE de Oporto a Galicia “difícilmente estará listo en 2030”

El Tren de Alta Velocidad entre Lisboa y Vigo continúa, pese a los avances del último año, a marchas diferentes. Mientras que el Gobierno portugués licitó este viernes el primer tramo de 71 kilómetros entre Oporto y Aveiro por 2.140 millones de euros; los plazos entre los ríos Duero y Miño se dilatan. Durante la presentación de esta actuación en la sede de Infraestruturas de Portugal situada en Pragal, el vicepresidente del gestor ferroviario Carlos Fernandes avanzó que “van a comenzar, en las próximas semanas, la actualización del estudio entre Braga y Valença” que reutilizará los ejecutados hace más de una década. “Pienso que, en condiciones normales, tenemos la posibilidad de lanzar también este concurso dentro de uno o dos años”.

Con este cronograma, no obstante, no comenzarían las obras de la nueva línea de Alta Velocidad hasta “2027 o 2028”, por lo que bajo su criterio “difícilmente estará concluida en 2030”. Así lo aseguró en noviembre en la jornada “Redes de transporte y logística en la fachada atlántica”, organizada por la AET y el Eixo Atlántico en Porriño y así quedó ratificado con las últimas actualizaciones respecto a los planes iniciales del ejecutivo de Costa. Cuando se presentó este proyecto en septiembre de 2022, el proyecto y la ejecución debería arrancar a mediados de 2026. No obstante, desde la administración lusa alegan que la Unión Europea no exige su finalización hasta 2040 por lo que no estaría en compromiso la llegada de fondos comunitarios.

El cargo técnico más importante de IP recordó que los 68 kilómetros entre ambas localidades de la Eurorregión suponen la primera fase de toda la línea. De esta forma durante la próxima década se aprovechará la estructura existente desde Nine hasta Oporto hasta que se desarrolle la segunda, que incluirá la parada en el Aeropuerto de Francisco Sá Carneiro. Fernandes recordó que en el lado español ya está en marcha el Estudio Informativo de la Salida Sur ferroviaria de Vigo, piedra angular para prolongar los 150 kilómetros del Eje Atlántico desde A Coruña a Portugal. La importancia de este tramo para el que se estima una inversión superior a los 1.250 millones de euros se base en que es un trazado completamente nuevo con velocidades máximas de 250 kilómetros por hora que evitará el rodeo por la línea convencional de Viana do Castelo; permitiendo así reducir los tiempos de viaje de los 140 minutos actuales a algo más de 60.

Mientras tanto, el trazado entre las dos primeras ciudades del país vecino será lo que Carlos Fernandes definió como “una autopista ferroviaria” que empleará ramales para conectar hacia las ciudades e ir aprovechando los nuevos tramos a medida que se vayan inaugurando. Según sus cálculos podrá contar con hasta 60 trenes por sentido al día y captar 16 millones de pasajeros anuales, lo que supondría “un bocado” de los 120 que utilizan este trayecto por carretera.

De acuerdo con la última resolución del Consejo de Ministros portugués el presupuesto para esta infraestructura se ha encarecido un 33% en el último año, pasando el coste de la licitación de 1,6 mil millones a 2,14 como máximo. De ellos, 1.661.364.717,55 euros serían asumidos por el Gobierno mientras que 480 millones llegarían del Mecanismo “Conectar Europa”.

Batalla política por el tren

Mientras tanto, esta infraestructura sigue centrando la precampaña de las elecciones generales del próximo 10 de marzo. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha tachado de “incomprensible” que la primera línea del AVE en su país no sea entre Lisboa y Madrid. El político del Partido Social Demócrata responde así a su predecesor y todavía Primer Ministro, Antonio Costa, quien este viernes aseguró que esta elección “corresponde a una visión de nuestro territorio y refuerza nuestro Eje Atlántico” al prolongarse hasta Vigo y Galicia, lo que considera que “es absolutamente esencial para nuestra competitividad”.

“Yo siempre lo defendí y lo hice con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una conexión Lisboa-Madrid; es impensable que dos capitales de estas dimensiones en países vecinos no la tengamos” declaraba el regidor ante los medios. “Esta es una línea que crearía oportunidades económicas muy importantes y voy a luchar por ella” apuntalaba antes de considerar que “es de sentido común para los portugueses y españoles que esta debe ser la primera conexión”. El pasado mes de mayo el autarca lisboeta apoyó a Ayuso en el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas.

La postura de Carlos Moedas (Beja, 1970) refuerza las críticas desde la derecha a la puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad en el país vecino después de un cuarto de siglo de intentos fallidos. El candidato del PSD-CDS, Luis Montenegro, amagó con no apoyar la licitación del que es uno de los proyectos estrella de su rival y exministro de Infraestruturas de Costa, Pedro Nuno Santos. Y es que el todavía líder de los socialistas ha puesto el foco en varias ocasiones en vertebrar una red que no sea radial. “Esta conexión Lisboa-Porto-Braga-Vigo es absolutamente fundamental también para la lógica que debemos tener en nuestra inserción en la red europea y desde ya, en la ibérica”, explicaba Antonio Costa ayer en la sede de Infraestruturas de Portugal. “Queremos insertar nuestra red de Alta Velocidad en el conjunto de la red ibérica uniéndonos a Vigo, Barcelona o Valencia; y naturalmente a Madrid”, apostilló.