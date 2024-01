Yolanda Díaz ha recibido un duro revés en sus planes de subir el subsidio por desempleo. La ministra de trabajo elaboró una reforma para estas pagas después de una dura negociación con Hacienda. La cartera dirigida por María Jesús Montero acordó con Empleo llevar la medida al Senado, pero ahora, los votos en contra de Podemos han frenado la aplicación.

El Gobierno dirigido por Pedro Sánchez ha tenido su primera decepción en una votación en el Senado después de que dos de las tres medidas presentadas por el ejecutivo no obtuvieran los votos favorables necesarios. Entre estas propuestas se encontraba el cambio del subsidio para los desempleados mayores de 52 años que habían agotado su prestación y no tenían otros ingresos.

Actualmente, esta paga era de 480 euros mensuales, que correspondían al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), pero la ministra de trabajo quería subirlo hasta los 570 euros durante los primeros seis meses y luego rebajarlo a los 520 euros. De esta manera se conseguía alcanzar el 100% del IPREM, y sería revisable anualmente si este indicador cambiaba.

Las cotizaciones bajarán un 25%

Esta reforma de los subsidios del paro tiene un problema que afectaba a las futuras jubilaciones de los desempleados, y es que a partir de ahora, estas personas tendrían una contabilización del 100% para la Seguridad Social, en lugar del 125% anterior. A la larga acabaría afectando negativamente cuando les llegue el momento de dejar de trabajar.

Podemos alegaba que su voto es negativo se debía a esto. El partido de Irene Montero pedía que este cambio no se llevase a cabo porque se desprotegía a las personas que lo recibían. La portavoz del partido, Ione Belarra asegura que, "lamentablemente, el Gobierno no ha consentido retirar el recorte de las pensiones y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad".

Yolanda Díaz ha criticado duramente la decisión de los morados, y piensa que han ido en contra de sus valores. “Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular. Hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo. También han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares, que hoy, con el voto en contra del PP, de Vox y de Podemos, se quedan sin subsidio”, señala la ministra de trabajo.

Por el momento, la reforma queda paralizada a falta de llegar a un nuevo encuentro entre los partidos, y ahora, Yolanda Díaz tendrá que buscar alternativas y ceder para resolver por fin la situación.