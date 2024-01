Danone quiere desprenderse de la fábrica que tiene en Parets del Vallès. La multinacional ha comunicado a los 157 empleados de la planta esa decisión. Fuentes de la compañía aseguran que a partir de la semana que viene comenzarán un proceso de negociación con los sindicatos que "puede durar meses" y que incluirá la "reindustrialización", es decir, la recolocación de trabajadores "en el caso de que se encuentre un comprador". En todo caso este proceso no tendría por qué suponer una salida para toda la plantilla actual.

En la planta de Parets del Vallès la compañía fabrica productos como Oikos, Alpro y Vitalínea, mientras que Danone emplea a 2.000 personas en España. "Danone España ha comunicado hoy a la representación legal de los trabajadores de Parets del Vallès que, tras un período profundo de análisis, ha tomado la decisión de iniciar un proceso de diálogo en torno a la propuesta de intención de cese de actividad de la fábrica", asegura la compañía francesa en un comunicado. La empresa incluye esta medida en un proceso de "racionalización industrial" en busca de competitividad.

Danone asegura que tratará de "minimizar" el impacto en los empleados de la planta y que tiene el compromiso de "promover la reindustrialización".

La de Parets del Vallès es una de las más emblemáticas del municipio catalán, cuenta con unos 51.000 metros cuadrados. La fábrica de Danone en Parets del Vallès celebra en 2022 su 40 aniversario y fue renovada con una inversión de 22,7 millones de euros que la convirtió en la única planta híbrida del grupo, que produce tanto lácteos como sus alternativas vegetales.

Hace dos años, Danone terminaba una inversión de 6,7 millones de euros para digitalizar los sistemas operativos de la planta. La cadena había invertido alrededor de la mitad de los recursos en un almacén robotizado de materias primas y los 3,3 millones iban a invertirse en los próximos dos años.

Eficiencia industrial

El cumpleaños de la planta llegó en pleno auge de costes por la industria alimentaria, con una inflación que superaba entonces los dos dígitos. La compañía enmarca su decisión como "parte de un proceso local de racionalización con el objeto de fortalecer la competitividad de las marcas y ganar eficiencia industrial" e insiste en que buscará "minimizar" el impacto en el empleo.

Según el grupo, la intención ahora es trabajar con los sindicatos para "ofrecer las mejores soluciones posibles, y minimizar el impacto en los empleados de la planta". A su vez destaca que la compañía subraya que tiene el compromiso de "promover la reindustrialización, con el firme propósito de facilitar la continuidad industrial en la zona", e insiste en que hará el "mayor esfuerzo" para "atenuar las consecuencias de este anuncio".

En el comunicado, Danone no facilita detalles sobre cuándo prevé cerrar la fábrica si es que no encuentgra com pradora para la misma ni tampoco si habrá posibilidad de recolocar a parte de los empleados en otras instalaciones.

El grupo Danone tiene seis plantas en España, tres de lácteos y tres de agua. La planta de Parets forma parte de las instalaciones industriales que producen lácteos, junto a la de Tres Cantos (Madrid) y Aldaia (Valencia), mientras que las de aguas están en Sant Hilari Sacalm (Girona), Lanjarón (Granada) y Sigüenza (Guadalajara).

En un comunicado, CCOO ha rechazado "rotundamente" el anuncio de cierre y ha instado a la empresa a "dar marcha atrás en sus intenciones", al tiempo que ha reclamado a la dirección de Danone que se siente a negociar con la representación de la plantilla "un plan industrial que garantice la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo" en la planta barcelonesa.