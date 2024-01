Canarias reclama una mayor cuota de atún y ayudas para renovar la flota

La "limitada" cuota de atún, la falta de relevo generacional o la antigüedad de la flota canaria, son solo algunos de los asuntos que más preocupan a los pescadores canarios y que entre hoy y mañana abordarán con representantes del sector de todo el país en la I Bienal de Cofradías de Pescadores que se celebra en Gran Canaria. Un encuentro que reúne a casi un centenar de pescadores de las distintas cofradías de Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia, Valencia y Canarias.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, acudió esta mañana a la inauguración del evento y aseguró que desde el Gobierno canario se está trabajando para conseguir una mayor cuota de túnidos en las Islas. "Ahora tenemos poco más de 560 toneladas y entendemos que Canarias tiene que tener un mínimo de 1.100 toneladas de atún rojo al año para que el sector pesquero sea rentable", apuntó.

Aunque para esta temporada, que comienza el próximo 28 de enero será imposible. "No hay tiempo de conseguirlo para este año, pero hemos logrado otras mejoras", recordó el consejero refiriéndose a la decisión de adelantar la temporada un mes y medio para ampliar los plazos. "El año pasado empezó el 14 de marzo, y ahora en enero", puntualizó.

También le preocupa a Quintero la antigüedad de la flota canaria, una de las más envejecidas del país con una media de entre 30 y 40 años. "Hemos pedido al ministerio que saque una línea de subvenciones para la renovación de la flota, ya que el coste de las inversiones es muy elevado para que puedan asumirlos los pescadores", explicó.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y marinero de Burela (Lugo), Basilio Otero, acudió al encuentro y destacó que otro de los grandes problemas es la falta de relevo generacional, que vinculó a la falta de "apertura y comunicación" del sector. "Hemos sido demasiado cerrados y tenemos que cambiarlo, mucha gente se cree que los pescadores seguimos llevamos un parche y un garfio y eso hace siglos que no existe", apuntó entre risas. Para Otero es clave "copiar" modelos que funcionan como el caso de la formación por experiencia profesional que se da en Asturias. El pescador aseguró que el sector se ha modernizado y cuenta con tecnología puntera.

A pesar de las dificultades, Otero aseguró que veía el futuro "con esperanza" y que la "unión de las cofradías" permitiría tener un "futuro próspero". "Hemos pescado desde hace más de 2.000 años, las cosas han cambiado mucho, pero seguiremos ahí", añadió.

Plásticos

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores apuntó, sobre la crisis de los pellets, que el plástico que pueda tragar el pescado va a sus vísceras, que se desechan, por lo que no hay riesgo para el consumidor. A su juicio, este problema de las 27 toneladas de plásticos que están llegando ahora a estas costas "se está centrando políticamente porque hay elecciones en Galicia el 18 de febrero". "Se está desmadrando un poco este tema, hay que recordar que hay una fotografía de un pescado con bolitas de plástico en el interior, y es un pescado de Sri Lanka (Asia del Sur), no de España. Las noticias falsas nos hacen mucho daño", lamentó el marinero.

En cualquier caso, el representante de las cofradías de pescadores españoles ha recalcado que "el pescado no come plástico, come cebo, otros pescados". "En el hipotético caso de que un pescado se trague un plástico, la pregunta es sencilla: quién come pescado con tripas. Antes de comer el pescado se limpia, el plástico irá en las vísceras que se desechan, esas bolitas no son digeribles, en ningún momento van a estar en el organismo del pescado, con lo cual, no hay ningún tipo de riesgo", afirmó. El marinero garantizó de esta forma que estos contaminantes no entran en la cadena trófica.