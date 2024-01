Los hoteles canarios espantan la sombra de la ralentización con llenos del 90%

Nada hace prever una ralentización del turismo en Canarias. Las reservas en los hoteles para este mes de enero rondan el 90%, mientras que de cara a febrero se sitúan ya al 80%. Todo ello, gracias al empuje de los alemanes -cuya economía se está recuperando de la recesión- e ingleses -que se mantienen fieles a su semana de sol en las Islas pese al Brexit-. El sector hotelero podría tirar voladores con estos buenos augurios y, sobre todo, podría irse de celebración tras haber cerrado un mes de diciembre con niveles de ocupación similares a los de 2019 -año prepandemia- e incluso superiores a estos en algunas zonas.

Las únicas notas amargas en el sector turístico las ponen la “ligera caída de las pernoctaciones” y la “progresiva disminución de las plazas alojativas”. Fernando Estany, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), quita peso al descenso del número de noches contratadas porque “no llega a ser significativa” y, además, porque Canarias mantiene su liderazgo en Europa: “No hay ningún otro destino con más pernoctaciones, ni siquiera Madrid, Barcelona o País. Allí los turistas se hospedan dos días, mientras que en las Islas se quedan siete”.

Respecto a la pérdida de las camas alojativas, el problema estaría principalmente en la “residencialización” de los complejos hoteleros. Esto ocurre en las zonas turísticas de todas las Islas y, en la provincia de Las Palmas, Estany asegura que se sufre especialmente en San Bartolomé de Tirajana y Mogán. “Se quitan camas para ponerlas en alquiler vacacional cuando la ley no permite esta modalidad en los complejos donde hay unidad de explotación. Es algo ilegal”, denuncia.

Un caso distinto es el de la isla de La Palma, donde la pérdida de camas se mantiene debido a la afección de los gases nocivos del Tajogaite en la zona de Puerto Naos. Precisamente en esta Isla es donde se produce la mayor distorsión de datos, pues aunque lidera la ocupación (86,6%) en su provincia según los datos de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), solo por detrás de Tenerife (88,4%) y por delante de La Gomera (76,1%) y El Hierro (51,6%), no se pueden hacer comparaciones con 2019 precisamente por esa desaparición de camas.

Dentro del optimismo reinante, los hoteleros observan con cautela dos posibles complicaciones. Por un lado, Alemania ha anunciado que subirá los impuestos a los pasajes de avión, lo que encarecía el coste del paquete vacacional: “Si bien es cierto que la embajadora alemana ha dicho que sus compatriotas mantendrán el nivel de vacaciones este año, no sabemos hasta qué punto van a soportar las subidas de precios”, señala Estany. Y, por otro lado, preocupa la inestabilidad internacional: “Hasta ahora, las guerras en Ucrania y Oriente Medio no nos han perjudicado, pero no sabemos qué puede pasar”, sentencia.

Hasta ahora, lo cierto es que los datos poco hacen pensar en una ralentización. De hecho, los contratos con los turoperadores son tan elevados que es probable que, en fechas tan próximas como Carnaval, sea casi imposible para un canario o un peninsular reservar una habitación de hotel en puntos clave de cara al disfrute de la fiesta como el sur de Gran Canaria o el área metropolitana de Tenerife.