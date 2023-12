Victoria López: «Si no se regula la inteligencia artificial, se irá de las manos y nada será verdad»

Tenemos alrededor de unos 1.400 empleados y una facturación anual de entre 120 y 130 millones de euros al año.

¿Cree que la clave es la diversificación?

Absolutamente. La diversificación es nuestro principal valor. Lo que hemos intentado es que cada empresa sea la mejor en su sector. Es muy importante continuar la expansión del Grupo en el sector de la construcción, en el sector primario, en la distribución y en el tecnológico. También porque así diversificamos la economía del Archipiélago.

Entiendo que la pata más robusta es la hotelera.

Representa el 80% del negocio del Grupo. Tenemos unas 3.100 plazas hoteleras. Es nuestro motor económico y el de Tenerife, pero dentro del sector turístico se pueden desarrollar otras actividades más allá del alojamiento, como el ocio nocturno, en el que tenemos varios espectáculos, o la gastronomía, algo en lo que nuestros establecimientos han obtenido varios reconocimientos.

En uno de ellos, el hotel GF Gran Costa Adeje, han implementado proyectos tecnológicos ligados a la sostenibilidad.

Implementamos toda la tecnología que conocemos y que tenemos en fase de estudio en el hotel GF Gran Costa Adeje. Estamos convencidos de que el camino hacia la sostenibilidad pasa por la tecnología.

¿En qué consisten esas iniciativas?

Ahora mismo estamos trabajando con inteligencia artificial en la reducción de residuos dentro de nuestros bufés. Todos los bufés generan muchísimos residuos alimentarios. Y con este sistema, sabemos exactamente qué tipo de residuos son, qué tipo de clientes tenemos alojados en el hotel y qué tipo de comida es las que más demandan. Así podemos reducir los desperdicios, ya que dirigimos nuestros menús de forma mucho más acertada a nuestros huéspedes. Además, podemos hacer un proceso de predicción, es decir, si sabemos que el próximo mes vamos a tener mucha más presencia de británicos, adaptamos los menús a ellos, con lo cual también los visitantes salen mucho más satisfechos.

¿El objetivo es implementar este sistema en el resto de establecimientos de Fedola?

Hemos empezado por el GF Gran Costa Adeje, que se ha convertido en nuestro laboratorio de pruebas, pero la idea es expandir las medidas al resto de la cadena.

¿Qué les ha convencido para lanzarse de lleno a introducir inteligencia artificial en sus hoteles?

La inteligencia artificial ayuda en la toma de decisiones, porque da una tabla de datos que de otra manera no la tendríamos. También ayuda a los trabajadores a la hora de diseñar los menús, van más a tiro hecho. Automatizar las tareas mejora las decisiones y permite resolver con mayor facilidad las gestiones a las que tenemos que hacer frente en el día a día.

¿El turista valora la inversión en innovación?

Algo que puedo asegurarle es que el turista no paga más por estas innovaciones en sostenibilidad. El turoperador exige unos ciertos cánones mínimos en este aspecto, otra cosa es que el hotel se quiera posicionar en un escalón superior. Por eso, la sostenibilidad depende mucho de la voluntad de las propias empresas. Al turista le encanta ver cómo recogemos los residuos del bufé, lo que se ha generado o que no se tiran bandejas enteras de comida, porque esa información se la damos. Es consciente que todos esos residuos los llevamos una planta de compost, y los convertimos en alimento para la tierra... Estas cosas hacen que se sienta orgulloso de alojarse en nuestro establecimiento.

¿Pretenden extender la IA a otras áreas del Grupo?

Por supuesto. Tendremos que ver cómo, pero desde luego que lo haremos. La inteligencia artificial se adapta a cualquier sector. Por ejemplo, tenemos los chatbots inteligentes. En el sector turístico estamos ya estudiando introducir uno que dé respuestas mucho más certeras a preguntas mucho más complejas, pero también puede ser aplicable a nuestra empresa de correduría de seguros.

Algunas tecnológicas han mostrado preocupación por la regulación de la IA que ha promovido la UE. ¿Ustedes consideran que puede afectar negativamente a sus negocios?

No nos preocupa, todo lo que estamos haciendo es para bien, el problema es cuando se utiliza la IA para engañar con un marketing falso, con imágenes creadas que no son reales. Creemos que es absolutamente necesaria la regulación, porque si no se nos puede ir de las manos, y después ya nada será verdad.

Por último, ¿cuáles son los retos que tiene el Grupo Fedola de cara a los próximos años?

Seguir implementando medidas de calidad. Ahora mismo vamos a empezar la reforma de nuestro hotel GF Gran Costa Adeje, con la que buscamos mejorar las instalaciones y que sean mucho más eficientes y sostenibles. Esa es nuestra principal prioridad. Y por supuesto, seguir avanzando en el resto de sectores, como la construcción y la agricultura, donde somos referentes en la venta de semillas.