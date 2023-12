La reforma del subsidio de desempleo beneficiará a 47.000 canarios: sube de 480 a 570 euros

La reforma del subsidio por desempleo que aprobó ayer finalmente el Consejo de Ministros, tras un choque en público y en privado de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, beneficiará potencialmente a 46.547 canarios, que supone el 27% del total de parados de las Islas y el 52% de los que reciben prestaciones por desempleo (89.853). Este subsidio es una prestación asistencial o no contributiva a la que tienen derecho parte de los desempleados que han agotado previamente sus cotizaciones y que perciben actualmente 787.109 personas en el conjunto de España, una cifra que se mantiene estable con respecto a hace un año, y que implica un desembolso de 536 millones de euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Una de las principales novedades del acuerdo consiste en un aumento de los importes del subsidio. De hecho, en esta cuestión es donde se ha producido el toma y daca más intenso entre Díaz, ministra de Trabajo, y Calviño, de Economía. Finalmente, las cuantías definitivas obedecen a un punto medio. Ahora el pago es de 480 euros mensuales y el acuerdo establece un sistema progresivo de 570 euros durante los primeros seis meses (un 95% del IPREM), que bajará a 540 euros los siguientes seis meses (el 90% del IPREM), hasta volver al importe actual de 480 euros (el 80% del IPREM), que se mantendrá sin reducciones en el tiempo restante hasta los 30 meses de duración de esta prestación.

La reforma conlleva otra novedad: si el parado encuentra trabajo podrá compatibilizar el cobro del subsidio con su sueldo durante un máximo de seis meses. Además se permitirá el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios –que ya lo perciben en Andalucía y Extremadura– y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares.

La ampliación de la cobertura podría permitir el acceso a esta prestación asistencial a unas 400.000 nuevos perceptores en España. De ellos, hasta 250.000 personas recibirían la renta agraria al extenderse a todas las comunidades. Esta medida no afecta prácticamente a Canarias donde solo hay registradas 824 personas en el desempleo en el sector agrícola. Los 150.000 restantes serían menores de 45 años, que antes no podían cobrar, por edad, estas ayudas y ahora Trabajo quiere cubrirles también siempre que no tengan cargas familiares.

Por el contrario, la propuesta de Trabajo pasa por derivar a unas 120.000 personas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la renta mínima estatal y que cuyos requisitos formales deberían modificarse para integrar a ese colectivo. Si bien inicialmente desde el Ministerio de Economía se planteó restringir el acceso para los mayores de 52 años, esta prestación se conserva.

De otro lado, se mejora la accesibilidad ya que se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud y se amplía a seis meses el plazo de solicitud. Además, la prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones para el demandante con el objetivo de incrementar su empleabilidad. Las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) serán compatibles con las becas y acciones de formación profesional. La norma también incluye mayores mecanismos de control para minimizar el fraude, según Economía. Ahora habrán controles trimestrales sobre si el beneficiario sigue cumpliendo los requisitos, con la obligación añadida de presentar declaración de la renta anual, igual que se hace con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Reformar el abanico de subsidios para simplificarlos y hacerlos más accesibles es una asignatura pendiente desde hace más de una década. El Gobierno de coalición no supo desencallarlo durante la pasada legislatura y ahora la UE reclama su aprobación para abonar el cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros. Sobre esta cuestión, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó que el Ejecutivo enviará hoy la petición a la Comisión Europea, una vez terminados los hitos vinculados al pago. Pese a que el enésimo choque entre las vicepresidentas fue solventado ayer en el Consejo de Ministros, el texto no fue consensuado, con patronal ni sindicatos.

En Canarias, el último dato de octubre indica que 46.547 personas perciben el subsidio por desempleo –nada menos el 52% de todas las personas que reciben prestaciones– y otras 7.128 tienen la cobertura de la Renta Activa de Inserción (RAI) –desempleados que ya han agotado el paro y el subsidio y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral y también perciben 480 euros–. Para UGT en Canarias, serían 53.675 personas los potenciales beneficiarios de esta reforma sumando la RAI. Tanto CCOO como UGT consideran que Canarias es una de las regiones a las que más va a beneficiar esta reforma, puesto que el 52% son parados de larga duración y reciben el subsidio por desempleo frente al 45% de la media nacional.