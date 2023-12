La patronal ve más incertidumbres que certezas en la economía en 2024

Cuando está a punto de finalizar el año, la patronal de Las Palmas ve nubarrones en su informe mensual de coyuntura referidos a cuestiones como las guerras de Ucrania e Israel que «continúan dibujando un panorama incierto, que afecta también a la evolución de los precios de las materias primas». La inflación tiende a moderarse pero el comportamiento de los precios en ámbitos clave para las Islas como la hostelería y la alimentación suponen que el IPC en las Islas esté por encima de la media nacional. Un escenario en el que la alimentación sigue situándose en niveles elevados y aumentando de forma más acusada en las Islas (+11,1%) que en el caso de la media nacional (+9,0%).

Para los empresarios «resulta esencial huir de todas aquellas medidas que distorsionan la economía y que puedan obstaculizar el crecimiento económico de España y del Archipiélago». El vicepresidente de la CCE, José Cristóbal García, advierte del retroceso que está experimentando la inversión privada y que la falta de estabilidad política generan inseguridad ante las decisiones de política económica que se adopten en materia salarial o de la jornada laboral. «La inversión se ve afectada si no hay certezas», añade el número dos de la CCE.

Baleares, Canarias y Madrid lideran el crecimiento





Baleares, Canarias y Madrid, con incrementos del PIB del 12,5 %, 9,7 % y 7,2 % respectivamente, fueron las comunidades autónomas que registraron un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto en 2022. Según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las autonomías que, por el contrario, registraron un menor aumento real de su PIB fueron Extremadura (2,1 %), Castilla-La Mancha (2,2 %), Castilla y León (3,1 %). Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2022, con 38.435 euros por habitante, y se situó por delante de País Vasco (35.832 euros), Navarra (33.798 euros) y Cataluña (32.550 euros). En términos relativos, el Producto Interior Bruto per cápita de Madrid fue un 36,5 % superior a la media nacional (28.162 euros), mientras el de País Vasco fue un 27,2 % mayor y el de Navarra, un 20 %. En el extremo opuesto, el PIB por habitante de la ciudad autónoma de Melilla se situó un 26,6 % por debajo del registro nacional y el de Andalucía y Extremadura fue un 25,1 % y un 24,2 % inferior a la media de España, respectivamente. Los hogares de País Vasco fueron los que, de media, tuvieron mayor renta disponible per cápita en 2021, con 20.865 euros, un 26,6 % superior a la de la media nacional. Por detrás se situaron Madrid (20.357 euros) y Navarra (18.625 euros). En cambio, los registros más bajos correspondieron a Melilla (13.151 euros por habitante) y Extremadura. | Efe