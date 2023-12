¿Se ha incrementado la morosidad por la subida de los tipos de interés?

Nuestra cuota hipotecaria continúa siendo elevada y seguimos teniendo solicitudes para la compra de vivienda. Y lo mismo en cuanto a las inversiones de las empresas. Claro que nos han pedido revisiones de ciertas posiciones, y también se han acercado clientes para hablar de los depósitos, pero como nosotros somos asesores, es decir, gestores de las cuentas de nuestros clientes, pues vemos con antelación cómo van sus ahorros. Para nosotros no solo se trata de pagar un depósito. Así que el contexto se nota, sí, pero en nuestro caso no lo vemos en la morosidad, digamos que no tenemos ese ruido. Y cuando lo tenemos, nos sentamos con nuestros clientes y lo trabajamos. Por eso nuestro banco siempre ha tenido la morosidad más reducida del sector.

Usted está en contacto diario con las empresas. ¿Cuál es su diagnóstico del momento del tejido productivo del Archipiélago?

Fíjese, no veo grandes cambios en lo esencial. Las ganas y la ilusión por avanzar siguen intactas. Es evidente que hay dificultades, pero le puedo asegurar que en Bankinter tenemos ahora mismo sobre la mesa muchísimas operaciones. Sin ir más lejos, estos días hemos firmado en Tenerife una operación empresarial muy relevante.

Una de las singularidades de Bankinter es su apuesta por colaborar en la internacionalización de las empresas, una tarea pendiente en las Islas.

Y es una de nuestras metas. Tenemos mucho recorrido por delante en el negocio internacional, como también en la vertiente portuaria, y efectivamente es también un objetivo digamos personal desde que accedí al cargo.

Antes mencionaba los depósitos. ¿Habrá ‘guerra’ en 2024?

Pues mire, este año se habrá ido algún depósito y habrá venido algún otro, pero no la hemos sufrido. Nosotros trabajamos mucho la personalización, así que si hay un cliente que queremos captar, por decirlo de algún modo, pues podemos hacer una oferta personalizada, pero no es algo ni generalizado ni mucho menos estandarizado. Lo que sí ha habido es un trasvase desde la cuenta corriente a otros productos de mayor valor, como fondos de inversión, carteras gestionadas... Eso sí lo hemos notado.

De algún modo, eso desmonta el mito de que el canario es un ahorrador ultraconservador.

Es cierto que nos encanta un depósito, y que al fin y al cabo la elección de un producto u otro depende de la economía de cada cual; ahora bien, hace nada hemos llenado el Bankinter Fórum Bolsa celebrado en Tenerife y en Gran Canaria, con más de 150 asistentes en ambas islas y donde se habló de carteras, de fondos de inversión, de renta variable en general..., y tendría que haber escuchado las preguntas, porque nada tienen que ver con ese mito.

Uno de los productos financieros de su entidad que más contribuyen a la ‘democratización’ de la inversión es la posibilidad de que a partir de un patrimonio de ‘solo’ 10.000 euros pueda invertirse en la economía real.

Es una idea que surge hace siete años con el objetivo de acercarnos a las familias y de contribuir a la inversión no solo desde la perspectiva de la rentabilidad, sino también desde la participación directa en segmentos empresariales con potencial de crecimiento. Empezamos con una serie de vehículos en distintos sectores, y hace poco se decide crear un fondo, el fondo madre, que contribuye a la participación de quienes no tienen o simplemente no quieren invertir cantidades más elevadas. Es una opción de inversión alternativa que permite desligarse de los vaivenes de los mercados tradicionales y con rentabilidades muy positivas. Con los fondos de nuestros clientes de banca patrimonial, y ahora también de clientes minoristas a partir de 10.000 euros, amén de fondos propios del banco, canalizamos la inversión hacia proyectos en la economía real, y así hemos lanzado ya 22 vehículos de inversión en sectores tan diversos como las energías renovables, el sector logístico, las residencias de estudiantes, los centros comerciales, los hoteles, con dos en Canarias... Ya hemos canalizado más de 4.500 millones. Está siendo espectacular.

Una inversión positiva con muy baja incertidumbre. Es un ‘win-win’, ¿no?

¡Y ojo!, generando empleo y riqueza. Porque esos hoteles de los que le hablaba son también muchos puestos de trabajo.

¿Hasta qué punto se nota la agresiva subida de los tipos de interés en el mercado hipotecario?

Ha disminuido la actividad, claro, pero también debo decirle que no se ha producido una parálisis. Digamos que se nota, pero nosotros seguimos firmando operaciones. Hubo un momento después de la covid en el que pareció que todo el mundo quería cambiarse de casa y buscar una con jardín, y ahora el mercado está digamos que más tímido. Pero eso sí: nada tiene que ver la actual situación con lo ocurrido en la crisis financiera, ni en términos de morosidad ni en el comportamiento del mercado hipotecario. Fíjese, en Canarias, en cuanto a operaciones, tenemos una cuota de mercado del 4,3%, y de hasta el 6,6% si la medimos en términos de importe, un porcentaje que nos sitúa en las Islas por encima de la cuota total de nuestra entidad.

¿Y el crédito a empresas, cómo marcha?

Hemos tenido ejercicios anteriores regulares, por cuestiones relacionadas con las amortizaciones de los créditos del ICO y otras razones, pero este año no solo crecemos, sino que crecemos en los dos segmentos: el de la banca comercial y el de la banca de empresas, con lo que debo reconocer que estoy encantada. Espero cerrar el año así.

¿Cuál es la meta en Canarias?

Le será sincera: tengo grandes aspiraciones. Ahora mismo ocupamos una cuota de mercado entre el tres y pico y el 4%, y yo aspiro a incrementar esa cuota. Tenemos potencial suficiente para ello. Queremos, como entidad financiera, estar cerca de los canarios, y, además, con ese extra que nos da nuestra especialización en las líneas de negocio tanto de empresas como de personas físicas. Ese es mi llamamiento: que la sociedad canaria sepa que estamos aquí; que los canarios sepan que pueden contar con nosotros para cualquier proyecto que deseen emprender, algo que pueden acreditar nuestros clientes.