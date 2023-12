La promotora Gestilar entrará el próximo año en la liga de las grandes promotoras. La empresa de origen madrileño nacida al calor de la recuperación del sector inmobiliario tras la burbuja entregará, en 2024, 1.000 viviendas, superando las 800 con las que finalizará este ejercicio. "2023 y 2024 serán años especiales y singulares", señala Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar, en una entrevista con Activos. La promotora reconoce que su 'velocidad de crucero' es entregar entre 300 y 400 inmuebles residenciales al año. "Entregar 1.000 casas al año no es un nivel de empresa que vayamos a mantener en los próximos años. A partir de 2025 esperamos recuperar nuestra producción normal", explica el directivo.

La mayor parte de los residenciales que se entregarán el año que viene serán build to rent, anglicismo con el que se conoce en el inmobiliario a las promociones que se construyen para alquilar. Concretamente, Gestilar planea entregar dos promociones en Getafe a la gestora DWS, con la que acordó su venta en 2021. También está pendiente de finalizar obras una promoción de 121 pisos en Palma de Mallorca, que la promotora acordó traspasar una vez esté operativo al fondo Aberdeen. Además de todo esto, Gestilar espera entregar alrededor de 300 unidades en Madrid y Lisboa.

Nuevas inversiones en 2024

Durante el próximo año, la promotora presidida por Javier García-Valcárcel espera acelerar su actividad en Galicia, con el foco puesto en el Barrio del Cura, el mayor desarrollo urbanístico de Vigo. También se pondrán en marcha 92 viviendas en Portonovo, junto a Sanxenxo, y el lanzamiento de una nueva promoción en la misma localidad. "Una parte importante de nuestro negocio estará centrado en Galicia durante 2024", recalca el consejero delegado. También esperan arrancar nuevas urbanizaciones en Lisboa y Madrid.

En operaciones de suelo, Gestilar tiene puesto el foco en varias zonas de España. "Estamos mirando transacciones en Madrid y Galicia, lugares donde estamos muy presentes. También en Cataluña, donde ahora no tenemos nada, pero donde todo lo que hemos hecho nos ha salido bien. En Baleares queremos seguir continuando con nuestra actividad y en Andalucía nos gustaría crecer en Sevilla y en Costa del Sol, después de que en 2023 cerrásemos nuestra entrada en Córdoba", desarrolla Raúl Guerrero. La promotora cuenta con un banco de suelo para seguir lanzando proyectos durante dos o tres años.

El consejero delegado asegura que Gestilar tiene el foco puesto, además, en los planes de promoción de viviendas en colaboración público-privada que lancen las administraciones, en los que cederán suelo a empresas que construirán y alquilarán viviendas a precios por debajo de mercado: "Los fondos de inversión tienen mucho apetito y esperamos que administraciones de Madrid, Cataluña o Valencia lancen sus procesos competitivos durante el primer trimestre de 2024. Nuestra intención es estar en el mayor número de planes posible". El mercado que por ahora está más "frío" es el de la promoción build to rent, que está en una fase de ajuste tras la subida de los tipos de interés.

Nuevas filiales

La promotora lanzó en los últimos meses dos nuevas compañías, Cooper y Homes by Gestilar. La primera es una gestora de cooperativas que vio la luz a finales de 2022, pero no comenzó su actividad hasta 2023, con el lanzamiento de un proyecto en ARPO, el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón, en municipio con mayor renta per cápita de España, en el que se construirán 5.500 nuevas viviendas. "Hemos constituido una cooperativa para levantar 126 pisos protegidos, que contó con una gran acogida. Comenzaremos con las obras una vez finalicen las obras de urbanización, que están en marcha", apunta Guerrero.

En el caso de Homes by Gestilar, se trata de una proptech (startup inmobiliaria) que se dedica a la compra, reforma y venta, proceso conocido como house flipping, de inmuebles de un importe medio entre 300.000 y 500.000 euros. Toda la actividad de esta filial la desarrolla con capital propio de los socios. "Compramos, reformamos y vendemos unas 100 casas al año, pero nos gustaría alcanzar las 250 o 300. Son inmuebles que van destinados a un segmento de la población medio-alto, que tiene mucha liquidez y al que no afecta la subida de tipos", señala el consejero delegado de Gestilar. Se trata de un segmento de negocio más frenético que la promoción al uso, comprar un suelo y desarrollarlo: la primera se realiza en 130 o 140 días, mientras que para la segunda actividad se necesitan, como mínimo, entre dos y tres años.