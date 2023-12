Más trabajadores canarios en un mundo que precisa menos empleados

Canarias sobrepasó el mes pasado la barrera de los 900.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Los 903.687 con los que, según datos de la Seguridad Social, se cerró noviembre son 93.424 más (11,5%) que los que había hace cinco años. El crecimiento contrasta con un mercado laboral que en todo el mundo se hace cada vez más estrecho. Los avances tecnológicos reducen la necesidad de mano de obra, si bien existen otros factores que ayudan a explicar la paradoja.

Si de manera habitual desde las Islas se mira con envidia a comunidades autónomas que gozan de un nivel mayor de industrialización y, por ello, de salarios medios más elevados; en esta ocasión sucede al contrario. El turismo y en general la hostelería demandan grandes volúmenes de mano de obra. «Llevar un plato a la mesa lo hace una persona», explica el secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández.

Procesos que antes requerían la presencia de cinco personas ahora es posible acometerlos con solo tres

Frente a eso, procesos que antes requerían la presencia de cinco personas ahora es posible acometerlos con solo tres; del resto se ocupan las máquinas. A todo ello se suma el elevado absentismo que las patronales canarias denuncian. Las horas no trabajadas en las Islas se incrementaron un 26,8% entre los segundos trimestres de 2018 y 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Volviendo a tomar el ejemplo de la sala de un restaurante, la clientela no puede quedar desatendida. Como cualquier empresa va a ajustar la nómina de empleados sin superar nunca la necesidad real, el trabajo que deja de realizar uno lo afronta el resto.

Solo las horas por jornadas parciales se han incrementado en el último lustro

Esa solución solo puede ser temporal. Si la ausencia se prolonga, se hará necesario completar la plantilla con una nueva contratación, lo que, a su vez, dinamiza el mercado laboral. El reajuste será muy medido en la mayor parte de los casos. ¿Otra prueba? Mientras en el último lustro las horas trabajadas en las Islas en jornadas completas se han mantenido (solo un 0,87% menos), las correspondientes a jornadas parciales se han incrementado un 7,7%.

Inspección y regulación

En este último crecimiento tiene que ver, a juicio del catedrático de Economía Aplicada de la ULL, José Ángel Rodríguez, la labor de «inspección y regulación» desarrollada en los últimos años. Las quejas de trabajadores del sector hostelero por verse a obligados a realizar horas de más nunca han cesado del todo, pero «cada vez son menos los empresarios que quieren enfrentarse a multas». En opinión del catedrático, «la regulación del mercado de trabajo de los últimos años está originando una formalización creciente».

Mientras el número de ciudadanos con empleo en las Islas aumenta a niveles nunca vistos, las patronales aconsejan mirar hacia la productividad. Lo corrobora Juan José Hernández al detallar que las más de 1.600 horas anuales de media que trabajan los empleados de España producen 58 euros cada hora, frente a los 130 euros por hora que dejan las 1.400 trabajadas cada año en Irlanda.

Países como Francia ya han abierto el debate sobre la posibilidad de que los robots coticen

En cuanto la estructura económica admite la entrada de tecnología, la necesidad de mano de obra decae. Esa confrontación no es nueva, ya los luditas ingleses rompían máquinas en el siglo XIX por el temor a quedarse sin trabajo. «Yo mismo ya me evito labores que me llevaban tres horas y la inteligencia artificial (IA) hace en 20 minutos», expone Hernández Castro. Países «como Francia» ya han abierto el debate «de la necesidad de que los robots coticen».

En opinión del secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, «los estados van a empezar a exigirlo, porque mantener al trabajador no va a ser responsabilidad del empresario; si basta con 30 horas semanales, esas son las que contratará y los ingresos de los asalariados no serán suficientes». ¿Cómo subsistir entonces? «Habrá que completar sus ingresos con una paga de ciudadanía o un ingreso mínimo vital», afirma Hernández, y será la contribución al erario público por la utilización de esas máquinas la que alimente la caja pública.

La inversión de Europa en IA es muy inferior a la que realizan Estados Unidos y China

Esa tecnificación de los procesos productivos también «dificulta contabilizar la cantidad de trabajo que se realiza fuera de la empresa», advierte Rodríguez sobre otra fuente de necesidades ocultas del mercado laboral. Mientras, «Estados Unidos invierte 47.000 millones en IA y China, 13.000 millones; Europa, 1.000 millones», toda una declaración «de inferioridad», señala Hernández, sobre el intento de la UE por detener una ola imparable.