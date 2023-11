El PIB canario crecerá un 3,5% en 2024 y se situará al nivel prepandemia

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife prevé un escenario «moderadamente positivo» en la economía canaria en 2024, elevando su previsión inicial de crecimiento del 3% al 3,5%. De hecho, la institución cameral espera que se llegue o incluso se supere la riqueza generada en 2019 –antes de la pandemia– año en el que el Archipiélago alcanzó los 47.183 millones de euros. El optimismo nace del cierre favorable que se observa en esta recta final del año, en la que coinciden la temporada turística en las Islas y las compras navideñas.

Parece que la economía canaria no abandona la senda de la creación de riqueza. En el último trimestre, el Archipiélago creció un 3% interanual, lo que lo sitúa en una mejor posición que el resto del país, que sube en su conjunto un 1,8%. Estos datos, que parten del Boletín de Situación Económica de la Cámara, muestran que hay una «moderación» en el alza de los distintos indicadores económicos que viene dado por el escaso margen de mejora que tiene el sector turístico en un año en el que espera batir récords. Uno de ellos es, precisamente, el de visitantes: las Islas esperan cerrar 2023 tras haber recibido 16 millones de turistas, lo nunca visto.

El tercer trimestre de 2023 finalizó con 997.800 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 50.200 más que hace un año (5,3%). El paro, a su vez, se ha reducido un 12,2% porque hay 25.000 desempleados menos que hace un año. Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio, ha especificado que ante el elevado nivel de creación de empleo en el sector turístico, «está habiendo una gran dificultad a la hora de encontrar personal, tanto cualificado como no cualificado». Una queja que los empresarios reiteran y que, según Sesé, no está siendo escuchada: «No se está legislando a favor de las empresas. Hay múltiples barreras y el principal problema es sin duda el mercado laboral. No se encuentran trabajadores y hay un alto nivel de absentismo».

Retos para 2023

La falta de vivienda, la baja productividad y los problemas de movilidad son otros de las dificultades que enfrentan los empresarios y trabajadores canarios. «Todo ello nos produce no solo desazón, sino que hace bajar nuestra renta per cápita», expone Sesé. La elevada inflación, por su parte, que creció un 4,3% en el último trimestre frente al alza del 3,5% nacional, golpea a las familias y reduce su poder adquisitivo. Por todo ello, Sesé afirma que «el país necesita un gran pacto de estado en materia laboral», que comprometa a los partidos políticos y los agentes económicos y sociales a afrontar reformas ambiciosas.

Ante los efectos de las subidas de precio de los bienes y servicios, la Cámara de Comercio tinerfeña insiste en que «es evidente» la necesidad de subir los salarios. Lola Pérez, directora general de la institución cameral, explica que la subida puede tener consecuencias positivas o negativas en función de cómo se haga: «Un aumento por encima de lo viable puede poner en riesgo la continuidad de las empresas y hacer subir la inflación. Sin embargo, no hacerlo nos privaría de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y repercutiría en el consumo».

La institución ve «evidente» la necesidad de subir los salarios ante la elevada inflación

Lo esencial, en este sentido, es que la subida del salario mínimo interprofesional sea «moderada», que contemple «la realidad de cada empresa» y que se «consensúe» con patronales y sindicatos. La institución cameral pide tener especialmente en cuenta la realidad de las Islas, en las que el 96% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y mayores dificultades a la hora de dimensionarse.

Para la Cámara, los retos del nuevo año son revertir la pérdida de poder adquisitivo, mejorar la ejecución de los fondos Next Generation y simplificar los trámites administrativos. A esto hay que sumar la negociación de la financiación que corresponde a las Islas. «Hay que seguir impulsando el REF, adaptarlro a la realidad de las empresas y buscando la igualdad de los ciudadanos entre las diferentes comunidades».