Fernando González: «La renovación del parque móvil debe contar también con ayudas a los coches de combustión»

Aún no hemos llegado a las cifras anteriores a la pandemia pero sí es cierto que crecemos con respecto al año pasado cerca de un 9% en el mercado particular. Donde sí ha habido un crecimiento muy importante es en el canal de rent a car, que aumenta casi un 42%. La subida de los tipos de interés y la inflación han provocado un cierto parón en las ventas de vehículos particulares pero en las empresas de coches de alquiler, después del cero turístico de la pandemia que provocó una reducción de la flota, ahora han vuelto a recuperar las cifras anteriores.

¿El sector es muy sensible al encarecimiento de los precios por la inflación y los tipos?

Efectivamente. Si hace un año trabajamos sobre una tasa del 5% ahora estamos en un 8 o 9% y eso se nota a la hora de comprar un vehículo en la cuota mensual que paga el cliente. Esta situación afecta directamente a nuestro sector porque la inflación ha encarecido la cesta de la compra, por lo que la renta familiar es menor.

¿Han cambiado las preferencias de los ciudadanos a la hora de adquirir un vehículo?

Ahora la duda del cliente está en si comprar un vehículo de combustión de bajas emisiones, eléctrico o híbrido enchufable que son las tres variables entre la que se tiene que decidir, sobre todo por la capacidad de carga porque, si bien todas las marcas tienen su política de electrificación muy clara en sus planes, el problema es la infraestructura de recarga que no va en sintonía con las necesidades de los usuarios. En cuanto al tipo de vehículo más demandado es el SUV el que sigue liderando las ventas.

Canarias está entre las comunidades con menor venta de vehículos eléctricos ¿Esta tendencia puede cambiar?

Lo que hay que mejorar es el nivel de las infraestructuras porque si no se tienen puntos de recarga para los que compran un vehículo eléctrico y no lo pueden cargar en su vivienda es complicado que lo compren. Para los que adquieren un vehículo de combustión tienen gasolineras cada 20 o 30 kilómetros pero esto no sucede con los eléctricos porque los puntos de recarga que se instalan en los centros y áreas comerciales no son suficientes para la demanda existente. Otro problema añadido es también el retraso en el cobro de las ayudas del Plan Moves porque la norma da hasta los 18 meses, pero estar esperando un año y medio para cobrar la ayuda no todo el mundo puede aguantar este tiempo, debería ser más rápido.

Hay una importante demanda de empleos en el sector pero no somos capaces de cubrirlos

El Gobierno ha lanzado la propuesta de subvencionar la retirada de vehículos antiguos para incentivar la renovación del parque móvil ¿Qué le parece esta iniciativa?

Nosotros presentamos al Gobierno un plan de ayudas para que el ciudadano pueda retirar su vehículo antiguo pero que tenga una solución alternativa, porque el objetivo es modernizar el parque de vehículos con un plan de renovación que no solo sea para coches eléctricos, sino también de combustión de bajas emisiones. Estamos de acuerdo en afrontar la modernización del parque móvil y nos alegra que el Gobierno haya mencionado esta iniciativa, ahora hay que plasmarlo para que sea una realidad. Es difícil que un usuario con un coche de 15 años pase de combustión a eléctrico porque es más caro y por eso los vehículos de bajas emisiones son una buena alternativa para que también se incentive su venta.

¿Cree que los trenes son una alternativa viable para acabar con los atascos?

No tenemos nada en contra del transporte público, es más creemos que debe existir una convivencia entre este transporte y el vehículo privado. Todo lo que sea mejorar las infraestructuras es positivo, pero soluciones como el tren no es tanto la existencia de esta modalidad de transporte sino después su mantenimiento para que sea sostenible en el tiempo. Debe existir mayor eficiencia en el uso del transporte público porque si se hace el tren debe darse una alternativa al ciudadano sobre cómo se desplaza cuando llega al destino.

¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de Fredica?

Tenemos carencias importantes en la contratación de personal, sobre todo en la parte de postventa tanto en mecánica como en chapa y pintura. Hay una gran demanda pero no somos capaces de cubrir las plazas que generamos. La FP de automoción debe contar con más apoyo de los centros para que podamos ir renovando las plantillas porque es un pena que con el nivel de paro que hay en la juventud no podamos dar cobertura a esas plazas. Se trata de empleos bien remunerados y hoy en día todas las marcas tienen un nivel tecnológico importante, por lo que los perfiles de mecánico son más dirigidos a la electrónica y estamos demandando personal para cubrir esas plantillas. Se lo hemos planteado a la Administración y desde el Gobierno se trabaja en facilitar el acceso a la FP dual para que los estudiantes puedan hacer prácticas en las empresas ya que es un trabajo que tiene futuro.