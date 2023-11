Domingo Alonso Group, empresa canaria del sector de la automoción, inicia una nueva etapa. La compañía realiza cambios en su estructura accionarial y Consejo de Administración y a partir de ahora, Oliver Alonso, que ejerce como presidente & CEO desde el año 2018, se convierte también en único accionista tras alcanzar un acuerdo con su familia -sus hermanos, Claudio y Evelyn Alonso, y su madre-. A lo largo de su historia, tres generaciones han liderado esta compañía, que ya cuenta con presencia en más de 40 países y una facturación cercana a los 450 millones de euros en el ejercicio 2022.

Según anuncia la empresa a través de un comunicado, la operación ha sido «meditada, estudiada y consensuada» entre todas las partes implicadas bajo un objetivo común: garantizar continuidad y un buen porvenir para la compañía. Como resultado, la tercera generación ha decidido depositar su confianza en Oliver Alonso para continuar en solitario al frente de Domingo Alonso Group y asumir el reto de preservar un legado que está cerca de celebrar su primer centenario.

Tal y como compartió Oliver Alonso en los Premios Tribuna de Canarias celebrados recientemente en Lanzarote y donde fue reconocido como «Mejor Empresario», «es una responsabilidad que asumo con honor, ilusión, compromiso y el apoyo del gran equipo que me acompaña. Porque sin ellos no estaría aquí. Este premio lleva el nombre de las 1.370 personas que forman parte de Domingo Alonso Group, que son el verdadero motor de la empresa y mi gran fuente de inspiración».

Por segundo año consecutivo, la compañía entró este 2023 en la lista Forbes de las mejores empresas para trabajar en España.

Para el presidente de Domingo Alonso Group, la prioridad de esta negociación ha sido, en todo momento, «el bienestar del gran equipo humano que da forma a la empresa y asegurar la llegada de futuras negociaciones». En esta operación, el grupo empresarial contó, como e otras ocasiones, con las entidades BBVA y Caixabank.

Desde Domingo Alonso Group aseguran que en esta nueva etapa, mantendrán los valores de «honestidad, esfuerzo, constancia, resiliencia y humanidad que han definido siempre su trayectoria» y con los que ahora pretenden hacer frente a un «futuro prometedor lleno de oportunidades».

El grupo comenzó su andadura dedicándose a la exportación de tomates. En 1953, con motivo de las relaciones internacionales establecidas, se aventura en el sector del automóvil convirtiéndose en aquel año, en el cuarto importador más antiguo de Volkswagen a nivel mundial.

Los planes de la compañía para el próximo año, incluyen continuar con su apuesta por la sostenibilidad. El grupo cuenta con cerca de 50 opciones diferentes entre sus nueve marcas. Y han ampliado el número de cargadores disponibles en un 26% tan sólo en el último año. De esta manera, Domingo Alonso Group ya cuenta con 101 cargadores repartidos por todo el Archipiélago de los cuales el 35% son de carga semi rápida y tres unidades son consideradas cargadores rápidos. La empresa recibió este año el reconocimiento de Faconauto la certificación «Econcesionario» en siete de sus centros. Los tres pilares sobre los que nace esta certificación son la electrificación y nueva movilidad, la digitalización y la eficiencia energética.

Dentro de su estrategia de expansión, diversificación y transformación, la compañía apuesta por la inversión en tecnologías de la información, comunicación y consultoría, con más de 10 millones de euros invertidos y la creación de varias empresas dentro de estos sectores en la última década.

A principios de 2023 Domingo Alonso Group anunció su incorporación a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) donde además de formar parte de las actividades de la organización empresarial, participa de manera activa en los órganos consultivos, comisiones y grupos de trabajo de la confederación.