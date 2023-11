La Seguridad Social ha dado un giro radical al sistema de las pensiones y ha anunciado varias novedades para que los trabajadores tengan un buen subsidio cuando se jubilen. El exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, impulsó una nueva ley de las pensiones que se acabó aprobando el pasado mes de marzo con el objetivo de hacerlas más sostenibles a lo largo del tiempo y mantener la hucha de las pensiones al menos hasta 2050. Esos cambios implican un cambio directamente en la edad de jubilación, cuantía y mejora de las pensiones y la equiparación de la media jornada a la completa.

A lo largo del 2023 han ido entrando en vigor diferentes mejoras, pero no será hasta 2024 cuando se haga la gran reforma esperada. La gran mayoría de pensiones subirán notablemente y de forma gradual hasta que en 2027 sean un 70% más altas que las actuales. Aparte de la revalorización anual del IPC, que este año está en el 8,5%, aumentarán anualmente un 20% en 2024, un 10% en 2025, un 20% en 2026 y finalmente, otro 20% en 2027. Los jubilados puedodrán tener un buen descanso ya que la meta final de la Seguridad Social es que estas personas tengan la capacidad de poder vivir bien con una pensión digna que les pueda ofrecer todo lo necesario para llegar a fina de mes.

Otro de los cambios importantes y que más agrada a los trabajadores es el nuevo sistema de cotización, que ya no tiene en cuenta las horas, sino los días trabajados. Esta modificación entró en vigor en octubre, sin embargo, muchas personas no conocen que pueden reclamar la equiparación. De esta manera, el valor de las futuras pensiones será el mismo tanto para los trabajadores a tiempo completo como los que trabajan solo la mitad del día. Actualmente, la jornada completa se encuentra en las 40 horas semanales, pero el nuevo Gobierno quiere rebajarla a 37,5. Por tanto, la media jornada también pasará de 20 a 18,75 horas, un descenso que no implicará la pérdida de salario.

La ley beneficia a todos los trabajadores

Según se recoge en el Real Decreto Ley 2/2023, "a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación (...) se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos". Además, para el beneficio de todos, se aplicará de forma retroactiva sin ningún límite de tiempo. Por tanto, los trabajadores podrán solicitar que se ajuste su pensión conforme a la nueva ley.

El consultor financiero y divulgador en redes sociales, denniscondosenes, ha explicado claramente que gracias a esta reforma los empleados están en el derecho a pedir una pensión completa por los años y no por las horas. Hasta ahora, solo se habían contabilizado la mitad de días si habías estado a media jornada. Por ejemplo: una persona que había trabajado 20 años a media jornada, en los registros del SEPE solo tenía cotizados diez y, por tanto, su pensión correspondía a ese tiempo. Desde octubre ya no así, y de esos 20 años te corresponden todos los que has estado en esa empresa.

La opinión de los seguidores es contradictoria

Muchos de sus seguidores no están de acuerdo con la medida y se sienten extrañados. Ellos opinan que no es más que otra medida electoralista del gobierno cuyo único fin es conseguir votos. "O sea que trabajas la mitad, aportas la mitad y tienes derecho como el que ha trabajado a tiempo completo...🤔 no me salen las cuentas...", esto opinaba una usuaria de Instagram en la publicación.

Sea o no así, una sentencia ya ha avalado que es discriminatorio que muchas mujeres no pudiesen cotizar de forma completa debido a sus responsabilidades durante los últimos años en las labores del hogar. Esta es una de las bases en las que se sustenta la reforma de Escrivá para equiparar las cotizaciones a tiempo completo con la media jornada.