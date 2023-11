Navidad, época de reencuentros, abrazos, cenas y regalos. Para lograr que ese momento sea una realidad, los canarios que viven en la Península tienen que realizar antes una gestión que a veces supone un auténtico quebradero de cabeza: reservar los vuelos de ida y vuelta. Quien no haya sido previsor, se encontrará con precios disparados que sextuplican lo que es habitual. Una muestra de ello es que desplazarse desde Madrid hasta Tenerife Norte con descuento de residente con Air Europa cuesta solo 29 euros el 25 de noviembre mientras que si se intenta un mes más tarde, el 25 de diciembre, el precio se dispara hasta los 239 euros por trayecto –la cartera sufre un 724% más–. En el caso de querer ir desde la capital española a Gran Canaria, el billete se encarece menos: va de los 42 euros el 25 de noviembre a los 133 el 25 de diciembre –un 217% más–.

Este año el primer pico de precios se producirá el 22 de diciembre, que cae viernes. Tras el fin de semana, los otros días en los que será más caro viajar serán el 25, 26 y 28 de diciembre y el 7 de enero. En esas fechas, los vuelos desde Madrid rondarán los 200 euros, independientemente de la aerolínea escogida o de que el destino sean los dos aeropuertos tinerfeños o el aeródromo de Gran Canaria. El regreso a la capital también se sitúa en los 200 euros. En total, un canario deberá gastar 400 euros en su visita a las Islas.

Pero es que si se trata de adquirir un vuelo de Barcelona a Canarias, la situación es mucho peor. Los billetes desde la Ciudad Condal hasta el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, Los Rodeos y Tenerife Sur superan los 300 euros en el día de Navidad. Pero es que en este caso ni siquiera hay días con picos de precios, sino que los precios se mantienen por las nubes durante todas las fiestas.

Una de esas isleñas que regresará al Archipiélago en diciembre es Alicia González. Esta tinerfeña de 28 años trabaja en una empresa de marketing en Madrid y, gracias a las facilidades que le brindan en su trabajo, podrá adelantar unos días su viaje. «En fechas especiales me dejan teletrabajar. Iré a Tenerife el 22 de diciembre y volveré a Madrid el 8 de enero. En total, me gastaré 190 euros y creo que el cambio de fechas me ha supuesto un ahorro de unos 200 euros».

Alicia González, que trabaja en la capital española, pidió teletrabajar para adelantar su vuelo

El incremento del coste de los billetes de avión no es sorpresivo para Tomás Hernández, presidente de la plataforma Canarios Sin Alas. Estos «precios prohibitivos» que hoy fijan las aerolíneas le hacen ser testigo «un año más» de una «locura» que «dejará en tierra a muchos isleños durante unas fechas tan importantes». La solución pasa, en su opinión, por la declaración de la Obligación de Servicio Público (OSP) a todos los vuelos entre el Archipiélago y el resto del territorio español, lo que supondría fijar un precio máximo a los billetes adquiridos por los canarios. Sin embargo, denuncia que esta declaración sigue paralizada después de que el año pasado se anunciara la prueba piloto de la OSP Madrid-Lanzarote.

Canarios Sin Alas pide al Gobierno central que «agilice» la Obligación de Servicio Público

Una medida implementada para reducir el coste que tiene para los canarios moverse por España es el descuento del 75% en los vuelos, que está reconocido como un derecho en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Esta subvención entró en vigor en 2018 y no ha estado exenta de polémica desde entonces. Hernández reconoce que el descuento del 75% «ha hecho subir los precios» pero rechaza que se elimine: «Lo que creemos es que hay que modificarlo para que funcione».

El Ejecutivo regional apoya también el mantenimiento del descuento de residente. La última vez que fuentes gubernamentales se manifestaron en este sentido fue el 27 de octubre, en la presentación de la nueva ruta de Binter a Madrid. El presidente canario Fernando Clavijo dijo que era «innegociable» precisamente por ser un derecho reconocido en el REF.

Sobre esa línea de Binter que operará desde el 1 de febrero de 2024, Canarios Sin Alas considera que «viene a mejorar la conectividad del Archipiélago con la Península» y que, en ese sentido, «es bienvenida». Además, Hernández cree que la ruta «ocupará el vacío que dejó Ryanair» y, quizás, «repercuta en una bajada de precios».