El Banco de España ha mandado unas duras declaraciones al Gobierno tras prometer que, si llegaba a ser investido, implementaría una nueva jornada laboral de 37,5 horas. Su director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, ha criticado duramente al PSOE y Sumar por su intención de reducir el tiempo de trabajo. Con Pedro Sánchez ya al frente de la Moncloa, parece inevitable que esta reforma que causa el descontento de muchos sectores se ponga en marcha en un breve periodo de tiempo.

El pasado jueves 16 de noviembre por fin se despejó una de las incógnitas del año a nivel político. El Partido Socialista y Sumar repetían en el ejecutivo por cuatro años más, tras el voto favorable de muchas formaciones parlamentarias. Ambos partidos firmaron un acuerdo para aprobar nuevas leyes cuando se hiciera oficial el nuevo ejecutivo.

Entre esas medidas destaca la reducción de la jornada laboral de las 40 horas actuales a las 37,5 horas propuestas. Esta se aplicaría de manera progresiva dando el primer paso el próximo año. Según el Gobierno, en 2024 los trabajadores tendrían que hacer un máximo de 38,5 horas y ya en 2025, se pondría en marcha el objetivo de las 37,5 horas. Los sindicatos aplauden el cambio porque dicen que beneficiará a los trabajadores. Sin embargo, la patronal y el Banco de España han criticado duramente la propuesta.

El Banco de España es tajante

Ángel Gavilán, director del Banco de España, ha expresado públicamente su malestar con la nueva jornada laboral. El máximo responsable del BE considera que esta proposición se tendría que aplicar de manera heterogénea teniendo en cuenta la existencia de distintos sectores económicos, porque no serviría igual para todos. Gavilán se ha justificado poniendo de ejemplo a la hostelería, “sus jornadas de trabajo más largas, incluso que las 40 horas semanales actuales”. También se ha centrado en los autónomos porque ellos tienen que hacer muchas horas diarias debido a su negocio.

Una de las máximas preocupaciones del organismo público es que trabajar menos horas no garantiza que se genere una mayor productividad ni más empleo, todo lo contrario. “España no ha alcanzado aún el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de la Unión Europea. Por lo tanto, reducir la jornada laboral puede ser perjudicial para la economía”, afirma Ángel Gavilán.

Todos los implicados piden que esta jornada laboral se negocie de forma colectiva para evitar complicaciones. De esta manera, se conseguirá acomodar las diferencias y conseguir lo más beneficioso para los trabajadores.