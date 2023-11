Canarias la lía con la ayuda al alquiler joven por un error con los nombres

Beneficiarios de la ayuda al alquiler joven que otorga el Gobierno de Canarias llevan desde octubre en una amarga situación: se les ingresó en su cuenta bancaria un dinero que iba destinado a otra persona. Como esa cuantía económica no les pertenece, no pueden destinarla al pago de su alquiler. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad aseguran que hasta la fecha se han podido subsanar un «80% de los errores» –gracias a la devolución de los pagos indebidos por parte de los perjudicados– y esperan proceder a realizar los ingresos pertinentes la próxima semana.

La tramitación de la ayuda al alquiler joven está delegada en el Archipiélago –a través de un convenio– en las distintas cámaras de comercio insulares. En el caso del embrollo vivido desde el mes pasado, el procedimiento fallido –con cruce de datos incluido– ha partido de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y afecta a beneficiarios de distintas Islas. Desde Vivienda señalan que «se trató de un error informático» de dicha entidad y que, al ser comunicado lo ocurrido a la Consejería, iniciaron «un seguimiento continuo» para resolverlo «a la mayor celeridad».

Paula González, una joven de 27 años que reside en el municipio de Telde, es una de las perjudicadas por el fallo informático. Fue el 13 de octubre cuando se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) que era beneficiaria de la subvención pero, días más tarde, en su cuenta apareció un ingreso a nombre de otra persona. «Si a mí me han dado los datos personales de un desconocido puede que otra persona tenga los míos. ¿Dónde queda la protección de datos?», se pregunta.

El 80% de los afectados ha devuelto ya el dinero que percibió por equivocación

Tras el choque inicial sufrido al ver la información equivocada en su cuenta bancaria, González recibió un primer correo electrónico por parte de la Cámara de Comercio de Fuerteventura en el que se le comunicaba el error. En ese primer mensaje se le solicitaba la devolución del pago indebido, que ascendía a 500 euros en su caso aunque apenas le correspondía una mensualidad de 200 euros.

Ese primer mensaje electrónico generó «dudas» en la joven, que entiende que el procedimiento no es adecuado para la administración pública: «Lo lógico era haber recibido un requerimiento formal a través de una carta del Gobierno canario, ya que fue a esa institución a la que realicé la solicitud de la ayuda». En un contexto en el que el fraude por suplantación de identidad está a la orden del día y afecta a empresas e incluso instituciones públicas, González insiste en que no le da seguridad recibir un número de cuenta bancaria por vía telemática.

Ante la falta de confianza, la joven ha dejado pasar las semanas a la espera de que se produjera un comunicado oficial por parte del Ejecutivo que no ha llegado. Lo que sí recibió ayer esta afectada fue un nuevo correo de la Cámara de Comercio majorera, en el que se le insta a hacer la devolución del dinero «en un plazo máximo de 48 horas». En el caso de desoír la orden, la entidad asegura que «no podrá percibir los futuros pagos» de la ayuda al alquiler joven o cualquier otra subvención» otorgada por el Gobierno regional.

Los perjudicados recibieron un correo con un número de cuenta al que remitir el ingreso indebido

Después de que varios afectados trasladaran a la Cámara de Comercio de Fuerteventura su recelo a realizar el ingreso en la cuenta bancaria proporcionada, la institución adjuntó en su último mensaje un certificado de titularidad.

Asimismo, la institución cameral advierte en el mensaje al 30% de los afectados que no todavía han procedido al ingreso del pago de que «se iniciarán las correspondientes actuaciones administrativas para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con los correspondientes intereses de demora».

Aunque una de las equivocaciones más habituales ha sido la de cobrar el importe que correspondía a otra persona, esta no ha sido la única registrada. Paula González, que ayudó a cinco amigos a formalizar la demanda de la subvención, asegura que ellos han sufrido otros fallos: «Unos me dicen que les cambiaron el nombre, otros que no se les ingresó nada y hay a quienes les llegó más dinero del que les correspondía». Entre tanto desacierto tiene un conocido al que sí se le hizo el pago correctamente.

Escasos medios económicos

La importancia de la entrega del bono alquiler joven reside en la situación en la que se encuentran los beneficiarios del mismo. Según se explica en las propias resoluciones del Instituto Canario de la Vivienda, la subvención se impulsó, con un importe de 2.617.145 de euros, con el fin de facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a personas jóvenes «con escasos medios económicos», mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias.

Y es que el precio de los alquileres se encuentra por las nubes en Canarias, siendo el Archipiélago la comunidad donde más se han encarecido este año. En octubre, las Islas encabezaron el alza de precios, con una subida del 7,6% interanual y el metro cuadrado se situó en los 11,15 euros, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. A su vez, el salario medio de la juventud canaria no llega a los 12.000 euros al año, siendo el segundo menor de España. Todo ello lleva a este sector de la población a tener que destinar casi el 100% de su salario para pagar el alquiler de una vivienda de menos de 30 metros cuadrados. Tan solo el 15,8% de la ciudadanía menor de 30 años está emancipada en las Islas.