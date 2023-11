Manchego, cabrales e idiazabal. Los consumidores son fieles a los sabores autóctonos y han clasificado, por este orden, sus preferencias sobre quesos españoles, con una clara ventaja para el castellanomanchego, que con un 73% de valoración se impone al 37% del asturiano y el 26% del vasco. Y aunque la mayoría de la población reconoce que este producto es una parte importante de la riqueza patrimonial española, "un símbolo gastronómico", España es un país que come poco queso. O al menos, come bastante menos que sus vecinos europeos: mientras el consumo per cápita aquí es de nueve kilos al año, la media de la Unión Europea asciende a 21 kilos anuales por persona, según recoge la encuesta elaborada por la empresa IPSOS para la Organización Interprofesional Láctea (InLac), presentada este miércoles en Madrid.

El informe recoge, entre otros aspectos, que pese a que un 37% de la población española declara haber aumentado su consumo de quesos en los últimos tiempos -frente al 11% que admite haberlo reducido-, el precio es una barrera. Así, en un 80% de los casos, el factor que mayor impacto negativo causa en el consumo es el coste del producto elaborado en España, lo que abre la puerta a que muchos consumidores estén prefiriendo adquirir quesos más baratos, que suelen proceder de fuera de España. El lugar más habitual de compra son los supermercados e hipermercados (76%), mientras que el 15% los encuentra en mercados locales y el 11% en tiendas especializadas. "Esto nos indica que tenemos recorrido para situarnos en unos niveles de consumo próximos a Europa, y que los consumidores que optan por los quesos más conocidos no dejen de lado otras variedades regionales y sellos de calidad, que son una seña de la gran diversidad que hay en el país", ha señalado Nuria María Arribas, directora gerente de InLac. "En España -ha agregado Arribas- entran al año alrededor de 300.000 toneladas de quesos de bajo valor añadido y poco diferenciados procedentes, principalmente, de Alemania y Holanda. Con este estudio queremos provocar un movimiento de opinión favorable de los quesos de aquí y devolverles el protagonismo, ya que su calidad suele ser muy superior a la mayoría de los de importación que llegan a nuestros supermercados". Los quesos catalanes ocupan el séptimo puesto en el ránquing de valoración y reconocimiento de los españoles, tras los castellanomanchegos -que son los primeros-, los asturianos y gallegos -que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente-, los extremeños, los cántabros y los vascos. Por tipologías, los quesos curados y los semicurados son los favoritos de la gente de más edad, mayores de 56 años, mientras que el sector más joven de la población, el segmento que va de los 18 a los 36 años, se inclina más por los quesos frescos. Eso sí, pocos consumidores distinguen los sellos de calidad como la denominación de origen (DOP) y la indicación geográfica protegida (GIP), ni se fijan en si son productos de proximidad o kilómetro cero a la hora de comerlos. De ahí que el presidente de InLac, Daniel Ferreiro, haya aprovechado para hacer un llamamiento para que los amantes del queso "comprueben en las etiquetas el origen de los quesos y opten por los nacionales". "Además de su enorme calidad y variedad, la elaboración de un producto como el queso está vinculada a la gestión del territorio, a la economía, el empleo, el medio ambiente y el desarrollo rural de todas las comunidades autónomas", ha subrayado. España tiene, ha concluido el presidente de la organización de fabricantes lácteos, "más de 150 variedades de quesos y cuenta con 27 denominaciones de origen y tres IGP, por lo que es necesario hacer un gran trabajo para colocar en primera posición el consumo de quesos nacionales frente a los de importación".