Raúl Macías: «Hay que regular ya la eólica marina para evitar que la inversión se vaya»

Los promotores que han participado en este congreso han dicho que no, que sus intenciones están intactas, pero sí demandan un marco regulatorio, un régimen retributivo, unas condiciones, que les permitan hacer realidad sus inversiones. Es verdad que estamos hablando de proyectos millonarios, es decir, de empresas internacionales, de multinacionales.

¿Qué supone eso?

Que tienen el mundo entero para decidir dónde invertir. Pueden hacerlo aquí, o en Italia, Francia, Portugal, Corea... Por eso es interesante que se regule ya, para que puedan tener Canarias entre sus candidatas y evitar que esa inversión se vaya.

¿No veremos energéticas canarias entonces en el mar?

Está DISA, pero ya ha anunciado que mediante un consorcio con Ocean Winds. Ya le digo que los proyectos son muy grandes.

Viajemos al momento en que haya un contexto normativo. ¿Por qué Canarias?

Porque los vientos alisios hacen que sea un lugar espectacular. Pero insisto, de poco sirve eso si las empresas no saben cuál va a ser su rentabilidad o cómo van a conectar sus parques a la red. Hay apetito, pero tienen que poder evaluar todos los parámetros.

¿Confía en que Canarias será el escenario para primera subasta de eólica off shore?

Hay indicadores que así lo aconsejan. Aparte de los vientos, existe un consenso político-social y un apoyo decidido del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. Hay un contexto que lo favorece, pero más allá de eso hay cuestiones objetivas como el precio de la energía. El año pasado, el megavatio hora de generación convencional se pagaba a 147 euros; ahora, a 210 euros, es una locura. Este extracoste en comparación con los precios de la Península lo pagamos todos los españoles. Cualquier precio por debajo de estos abrata los costes de generación, hacen rentable el proyecto y reduce la factura de la luz.

Vengámonos a tierra. No pocas empresas que iban a desarrollar parques eólicos perdieron los puntos de conexión a la red por no tener a tiempo la autorización administrativa y la declaración de impacto ambiental. ¿Esta va a ser la tónica o puede evitarse?

Sigue habiendo hitos que hay que cumplir. Estamos trabajando para desbloquear esos proyectos, porque si no llegamos a tiempo vamos a perder los accesos y casi seguro la oportunidad de desarrollar esos proyectos. Pedimos colaboración a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, y nos contestaron casi de inmediato. Han mostrado toda su predisposición para encontrar soluciones, para evitar que se pierda potencia renovable porque la tramitación no llega a tiempo. La respuesta es muy positiva.

Hablemos del Plan de Emergencia Energética. ¿Procede?

Totalmente necesario y no se había hecho hasta ahora. Marca los objetivos que deben cubrirse a lo largo de la legislatura y uno de ellos es precisamente apostar por la generación eólica terrestre y fotovoltaica.

Salto de Chira está en camino, ¿pero mientras qué pasa con los almacenamientos?

En verano entró en vigor una ley ambiental que exige declaración de impacto ambiental para los proyectos de almacenamiento. También hemos pedido a la consejería que traslade a Madrid la especial circunstancia de Canarias, porque los parques aquí son muy pequeños en comparación con la Península y también las infraestructuras de almacenamiento anejas. No tienen impacto más allá del que genere el propio parque, que ya cubre ese trámite. Tenemos 23 o 24 proyectos subvencionados por el IDAE que suponen una inversión total de 50 millones de euros. Deben estar operativos en enero de 2026 y no vamos a llegar si esto no se cambia.