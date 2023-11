El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una variedad de ayudas para desempleados que han agotado la prestación por desempleo estándar.

Estas ayudas tienen una cuantía común de 480 euros al mes, lo que equivale al 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que se actualiza anualmente. Además, un requisito común es no tener rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que equivale a 750 euros al mes.

Lo que cambia son los requisitos para acceder a estas ayudas según la edad y su duración. Y es que, el SEPE adapta estas ayudas extraordinarias por desempleo a diferentes perfiles y situaciones.

Las ayudas del SEPE se adaptan a diferentes perfiles y situaciones, y aquí presentamos algunas de las principales:

Subsidio por desempleo si tienes cargas familiares:

Esta ayuda está destinada a personas que han agotado la prestación por desempleo y tienen responsabilidades familiares. Se consideran cargas familiares a los cónyuges e hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad a cargo. La duración del subsidio es de 6 meses, prorrogables por periodos semestrales, dependiendo de la edad y del tiempo que se haya cobrado el paro.

Ayuda del SEPE para mayores de 45 años:

Dirigida a desempleados que superan los 45 años y han agotado la prestación por desempleo. La duración de esta ayuda es de seis meses.

Renta Activa de Inserción (RAI):

Esta opción está disponible para desempleados de larga duración mayores de 45 años, personas con discapacidad, emigrantes retornados y víctimas de violencia de género, sexual o doméstica. Es necesario demostrar que las rentas no superan el 75% del SMI. La RAI se concede por un período de 11 meses.

Subsidio extraordinario por desempleo:

Diseñado como última barrera de protección, está destinado a personas que no tienen derecho a protección por desempleo contributivo o asistencial y que no han alcanzado la edad de jubilación. No es aplicable a aquellos que han recibido el Programa de Activación para el Empleo (PAE). La duración de esta ayuda es de 180 días.

Subsidio para mayores de 52 años:

Esta ayuda se ofrece a personas mayores de 52 años y se paga a razón de 480 euros al mes. No es universal y está sujeta al límite de rentas del 75% del SMI. Cabe destacar que el cobro de un plan de pensiones no se considera renta para este subsidio. La duración de esta ayuda se extiende hasta que se alcance la edad de jubilación, que es a los 66 años y 4 meses.

Además de estos subsidios del SEPE, existen otras ayudas para desempleados, como el Ingreso Mínimo Vital, que pueden proporcionar un apoyo adicional a quienes se encuentran en situaciones económicas difíciles. La disponibilidad y requisitos de estas ayudas pueden variar, por lo que es importante actualizar la información con el SEPE.