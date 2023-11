Hacienda puede imponer multas si se considera que las transferencias de dinero a familiares están relacionadas con evasión fiscal, fraude u otras actividades ilegales. Sin embargo, hacer transferencias de dinero a familiares en sí mismo no es ilegal y no debería dar lugar a multas por parte de Hacienda, siempre y cuando se cumplan las regulaciones fiscales y se declaren adecuadamente los ingresos y las transacciones según corresponda.

En España, al igual que en muchos otros países, existen reglas fiscales específicas relacionadas con las donaciones y transmisiones de dinero entre familiares. Estas transacciones pueden estar sujetas al Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones, y es necesario cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, que pueden variar según la comunidad autónoma.

Para evitar problemas con Hacienda, es recomendable declarar adecuadamente las donaciones o transmisiones de dinero a familiares, si están sujetas a impuestos; también es aconsejable mantener registros y documentación adecuada de las transacciones. Por último, es buena idea consultar a un asesor fiscal o abogado para comprender las implicaciones fiscales de las transferencias de dinero a familiares y cumplir con las regulaciones locales.

Límite para hacer transferencias entre familiares

Según el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria "las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas".

En España, los movimientos de dinero están sujetos a tributación dependiendo de su fin: por ejemplo, cuando se trata del dinero que se transfiere por la compraventa de una casa, se paga el Impuesto sobre Bienes y Transmisiones Patrimoniales; mientras que si un familiar nos da una cantidad de dinero, tendremos que pagar el Impuesto de Donaciones o Sucesiones que depende de cada comunidad autónoma.

Como forma de prevenir el fraude, el Banco está obligado a avisar a Hacienda cuando se produce alguna transacción de más de 10.000 euros; aunque la Agencia Tributaria también investiga los ingresos en efectivo de más de 3.000 euros y los ingresos de 500 euros. Esto no significa que si realizas o recibes una transferencia puedas recibir una multa automática del Fisco, sino que podrá comenzar una investigación para esclarecer cualquier irregularidad.

En el caso de la persona que recibe los 10.000 euros, tendrá que declarar el incremento del patrimonio en la declaración de la Renta independientemente de si lo ha ingresado por trasferencia, efectivo o cheque.

Multas por recibir transferencias entre familiares

De no comunicar correctamente a Hacienda una transferencia y demostrarse que existe una irregularidad, es posible que se apliquen multas de entre el 2% y el 25% del importe no declarado: en este sentido, si no se declara debidamente una transferencia familiar de 10.000 euros, la multa máxima sería de 2.500 euros.