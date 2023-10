Los trabajadores autónomos que cotizan en el sistema RETA de la Seguridad Social tendrán cambios importantes en sus obligaciones fiscales desde el año 2024. Estas modificaciones entraron en vigor en enero de este año, sin embargo, afectan directamente a la Campaña de la Renta 2024. Esta reforma comprende desde las cotizaciones de los autónomos desde su cuota mensual a los ingresos que deben tributar.

Una de las mayores dudas que tenían los afectados era cómo iba a aplicarse el cambio y cuándo se pondría en marcha. El Ministerio de Hacienda y Función Pública explicó que los cambios afectarían a las obligaciones fiscales del 2023, pero al no tener carácter retroactivo no se aplicarían hasta la Renta de 2024. De este modo, los autónomos deben revisar sus cuentas de este 2023 para saber cómo tendrán que hacer la próxima declaración si no quieren tener ningún fallo.

¿Qué ha cambiado?

De momento, los autónomos cuyos ingresos durante el último ejercicio económico superaran los 22.000 euros con un solo pagador, tienen la obligación de presentar la declaración de la Renta. Además, quienes tuvieran más de uno amplían de 14.000 a 15.000 euros, motivado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Otra de las novedades es la reducción de los rendimientos de trabajo sobre los salarios comprendidos entre los 15.000 y los 21.000 euros anuales y por la deducción fiscal de este colectivo de trabajadores en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En este sentido, se mejoran un 5% los rendimientos netos de los que tributan por módulos y sube un 7% otros gastos de difícil justificación. El impuesto de sociedades también sufre una rebaja del 25% al 23% en las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de un millón de euros. También se han ampliado las posibilidades para tributar en los primeros años al 15% los emprendedores.

Hay otros tributos que siguen igual como todos los impuestos que tienen que presentar los trabajadores por cuenta propia, que mantienen sus fechas como, el IVA trimestral, el impuesto de sociedades y el IRPF. Las comunidades autónomas también han hecho algunas modificaciones en su sistema fiscal, por lo que tendrás que estar al tanto de las novedades que se publicarán en los portales oficiales de las administraciones autonómicas.