Pedro Ortega: «Tengo la sensación de que se le falta al respeto al empresario»

Canarias, o más bien los canarios, llevan un cuarto de siglo de progresivo alejamiento de la renta media nacional. La fórmula de la riqueza o PIB per cápita es la que es, producción y población, y en la política parece ponerse mucho énfasis en la población, en el denominador, y no tanto en el numerador, en la productividad.

¡Claro, porque es lo más fácil! Pero lo que hay que hacer es aumentar la productividad. En 2022, el absentismo laboral ha aumentado un 50%. Hemos doblado el crecimiento nacional y se ha convertido en un problema para las empresas, con un coste directo de más de 10.000 millones de euros. Es una burrada. Piense que entre 2019 y 2022, el empleo a tiempo completo aumentó casi un 4%, pero si miramos las horas reales trabajadas, resulta que han bajado un 1,5%. Y sí, como usted decía, parece que se está actuando en el denominador cuando lo que se debe hacer es actuar sobre el numerador. Oiga, no, dígame usted qué hacer para que las empresas encontremos personas formadas. Porque en la medida en que aumenta el absentismo, si encima no encuentro a personas capacitadas, el problema es cada día peor. De entrada hay que dignificar y potenciar la formación profesional.

Pues el PSOE y Sumar han acordado implantar la semana laboral de 37,5 horas si repiten en el gobierno.

No sabemos cómo lo van a hacer, pero tenemos que rechazar que se tomen medidas de este tipo fuera del diálogo social. Es ahí donde hay que abordar estos temas. Todo lo que sea utilizar estas cuestiones para la demagogia política creo que es malo. Porque mire, los empresarios no nos negamos a hablar de nuevas fórmulas de reparto del tiempo de trabajo y de descanso, en absoluto. Pero sí nos negamos a que las cosas se impongan. Cada empresa tiene una realidad. Es algo que debe verse sector por sector, empresa por empresa, porque los grandes perjudicados van a ser pymes y autónomos. A las empresas les han subido los costes de producción, de financiación, los laborales, los fiscales..., y encima pretendemos complicarles las cosas aún más con un sistema que se aplicaría de forma genérica, sin tener en cuenta las singularidades: si se trabaja a turnos de 24 horas, de ocho... Es echar más leña al fuego en un momento de incertidumbre. Estas cosas deben hablarse y madurarse, e insisto: que se alcancen los acuerdos que se alcancen, pero en la mesa adecuada, porque sí tengo la sensación de que se falta al respeto al empresario. Nosotros vamos a seguir trabajando para generar estabilidad, progreso y cohesión, pero no estamos con la demagogia que se emplea de forma política para captar electores.