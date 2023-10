Pedro Ortega Rodríguez: «Se están haciendo normas y leyes sin tener en cuenta sus consecuencias»

¿Se equivoca el Gobierno al subir el IGIC en los refrescos?

Desde la Confederación Canaria de Empresarios hemos pedido de forma reiterada una revisión a la baja de la fiscalidad, para intentar aliviar los precios y la carga de familias y empresas. Y en la medida en que hemos pedido eso, cualquier subida irá en contra de lo que creemos. En este momento, cuando todos los costos han subido, cargar más peso sobre nuestras empresas no es lo correcto.

Ha acuñado usted el término de la rotonda burocrática. Hay un proyecto, aparecen los detractores, se paraliza, la Administración se demora y cuando se puede llevar a cabo, hay que rehacerlo por estar desfasado.

Es el círculo vicioso de los grandes proyectos de Canarias. De tantas inversiones que continuamente se ven paralizadas por trabas burocráticas, hasta que pasa el tiempo y, de repente, el proyecto se queda obsoleto. Tras todo ese tiempo parado por cuestiones administrativas, cuando resulta que vas a ejecutarlo, ya hay cosas nuevas y tienes que volver a empezar. Han cambiado la normativa, han cambiado las tecnologías o han cambiado las condiciones. Esa es la rotonda. Y somos muy muy proclives a generar rotondas en las que estamos parados mucho tiempo, demasiado, hasta encontrar la salida.

Desde que llegó a la presidencia de la confederación ha insistido en la necesidad de un frente público-privado para reducir la burocracia. ¿De verdad es tan difícil conseguirlo? ¿No es evidente el coste socioeconómico de la hiperregulación?

Falta diálogo. Yo he estado en tres posiciones diferentes: como empresario, en el Gobierno y como interlocutor, es decir, que he representado a empresarios, primero a los industriales y ahora en la confederación. Y siempre digo que el representante de un sector debe ser capaz de traducirle al interlocutor lo que piensa su gente, tiene que ser capaz de aglutinar mensajes. Por eso desde comienzos de año hemos dado pasos en esa dirección, y de hecho empezamos ya en abril, cuando celebramos un primer foro de colaboración público-privada en el que, de forma general, hablamos sobre todo esto. Y dado que para nosotros es un asunto de primer nivel, y en lo personal estoy convencido de que la Administración pública será más eficiente y eficaz si se apoya en el sector privado, vamos a organizar un segundo foro el 6 de noviembre. Un segundo foro de la colaboración público-privada en el que aterrizaremos en dos sectores concretos: el de la construcción y el sanitario, donde empezaremos a marcar una serie de cuestiones. Fíjese, ¿sabe qué descubrí cuando estaba en el gobierno?

Dígame.

Que gran parte de las soluciones están ahí, lo que pasa es que hay que remar todos en la misma dirección. Hay que engrasar juntos la maquinaria.

En modo alguno se está hablando de que no haya controles, ¿no?

En absoluto. Se trata de controlar de una forma eficiente para que las cosas no se bloqueen. El control es necesario porque es dinero público, pero también es importante dar el servicio en el tiempo y las condiciones adecuadas. Lo que no puede ser es que se impida dar un mejor servicio o darlo a mejor precio. Y cuando digo servicio, digo producto, me da igual. Se trata de que la Administración procure que el ciudadano reciba las prestaciones, los servicios y las atenciones que necesite y tenga las infraestructuras adecuadas para su mejor calidad de vida y para que las familias y empresas puedan funcionar de la mejor manera. Y hay que hacerlo de forma controlada, sí, pero con resultados. ¿Qué nos está pasando? Pues que controlamos, controlamos y controlamos pero después no se hace la obra o no se ejecuta la inversión porque los números no salen. Y si los números no salen, irán personas al paro y el ciudadano o las empresas no recibirán el servicio o no dispondrán de esa infraestructura necesaria para cumplir su papel en la sociedad.

¿Se están haciendo leyes de poca calidad?

La calidad normativa no es buena. Enseguida surgen correcciones, con lo que a veces se están haciendo normas sin pensar en las consecuencias. Mire, hay un claro ejemplo. En un momento de debilidad de tantas empresas, porque no hay que olvidar que muchas pymes y autónomos aún no se han recuperado de la pandemia, sacan una norma que dice que ninguna empresa tendrá derecho a subvención si no paga en sesenta días. Cuando hay empresas que están pasándolo mal, que incluso se han visto obligadas a llegar a acuerdos con sus proveedores, pues hombre, qué quiere que le diga, no parece que esa sea la medida más adecuada para ayudarlas a sobrevivir. Así que insisto: hay normas que se están haciendo sin tener en cuenta sus consecuencias. Y como esta podríamos hablar de muchas más.

Las empresas canarias suelen salir mal paradas en el período medio de pago. Muchas no podrán cumplir esos plazos.

Pero es que, además, la norma castiga más si cabe al empresario canario. Por una sencilla razón: un empresario de la Península compra algo, coge el camión y la entrega es al día, como quien dice. Pero al empresario canario se lo entregan en Península, con lo que todavía tiene que llegar al puerto, subirlo al barco, tiene que llegar aquí, tiene que ser despachado... Es decir, hay un tiempo que se pierde a consecuencia de la distancia, de la condición de Región Ultraperiférica, y esto no se ha considerado. Son cuestiones que habrá que tener en cuenta en futuras revisiones de nuestro Régimen Económico y Fiscal.

¿La ley canaria de cambio climático es de baja calidad?

Hay que ver cómo se desarrolla. Todos, absolutamente todos, estamos inmersos en la lucha contra el cambio climático. Las empresas están invirtiendo en eficiencia energética, en reducir la contaminación... Pero en lo que yo siempre insisto es en el cómo; en cómo se hace para que la ley contra el cambio climático no sea un sistema impositivo justificado con el cambio climático. Porque el objetivo no debe ser recaudar para el cambio climático, el objetivo debe ser luchar contra el cambio climático. Hay que ser muy cautos. Todos apostamos por tener una Canarias cien por cien renovable, pero aún no es posible porque no estamos técnicamente preparados. Por eso en los desarrollos reglamentarios deben tenerse en cuenta las posibilidades, porque si no, nos estaremos disparando en el pie. Si hacemos las cosas sin calcular todos sus efectos, quizá nos encontremos con que dejamos de ser competitivos. Las cosas hay que hacerlas en tiempo y forma. La velocidad del cambio no puede llevarnos a chocar contra la pared, sino a nuestro destino, que es un territorio lo más sostenible posible.

Ese riesgo de dispararnos en el pie es algo que no pocos intuyen en la ‘hoja de ruta’ medioambiental de la UE. Canarias, con la ‘tasa verde’ o los derechos de emisión, se juega su conexión con Europa.

Creo que han olvidado que aquí estamos a dos mil kilómetros y que solo podemos utilizar el barco y el avión. Y como las medidas no son homogéneas, sino solo en Europa, pues al final, si hacemos las cosas mal, puede que nos convirtamos en un destino caro. O puede que los barcos que ahora utilizan Canarias como hub logístico encuentren otro hub más barato. En fin, creo que la Comisión Europea tendrá que revisar todo esto, porque no se nos puede castigar por nuestra condición.

¿Abastecerse costará más?

Mire, va a pasar una cosa, si las tasas y los fletes se encarecen, y hay otro puerto en el que no tengo que pagar tanto, pues me voy al otro. Y si a Canarias le quitas barcos, reduces su conectividad, con lo que los tiempos de aprovisionamiento empezarán a variar. Así que puede ocurrir que se pierda parte de los aprovisionamientos o que se incremente su coste.

Si PSOE y Sumar llegan al Gobierno habrá nuevas subidas del salario mínimo. Dicen los ortodoxos que no conviene que el SMI supere el 60% del sueldo medio, y en las Islas se superaría ya el 70%.

Es que aquí el salario mínimo ya es el 68% del salario medio de aquí. ¿Queremos ser menos competitivos?, porque los salarios van en función de la estructura económica de cada territorio. Hay que tener mucho cuidado con estas medidas, máxime cuando la economía se está ralentizando y vienen curvas. Los responsables políticos deberían dar certidumbres, en lugar de hacer que todos estemos en continuo conflicto y generar así más incertidumbre.