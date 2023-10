La segunda edición de la Maestría Universitaria en Energías Renovables y Transición Energética, promovida por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, permitirá a quince nuevos alumnos adquirir altas competencias y formación en el sector de las energías renovables, que se suman a la decena de estudiantes formados en su primera edición.

Naturgy es una de las entidades que colaboran para hacer posible esta Maestría, aportando su experiencia, mediante la participación de expertos de la compañía, y también favoreciendo el acceso a algunas de sus instalaciones renovables en el archipiélago, a través de visitas técnicas guiadas, lo que les permite conocer in situ la realidad de dichos proyectos. En la primera edición, los estudiantes visitaron los parques eólicos de Arinaga, Piletas I y la SET Montaña Canónigo.

Asimismo, Naturgy asume una parte del coste de la matrícula de todos los alumnos inscritos, con el propósito de fomentar la igualdad de oportunidades de acceso a una educación superior de calidad.

Para Sergio Auffray, delegado de Naturgy Renovables en Canarias, “con nuestra participación en este programa, lo que perseguimos es reconocer y trabajar sobre el talento de potenciales profesionales en el ámbito renovable, cada vez más demandados por el mercado”.

El 30% de las clases de este máster se llevan a cabo, de hecho, en instalaciones externas, y más del 70% del equipo docente son profesionales en activo del sector

Pablo Yanez, distinguido con uno de los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) de la ULPGC y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO) del año pasado, y alumno de la primera edición del Máster, destaca la amplitud de conocimientos a la que permite acceder este curso. “En él he aprendido no solo sobre energías renovables, sino sobre otras cuestiones relacionadas que me parecen de gran interés, como la gestión de la demanda, las peculiaridades del sector del transporte, tanto marítimo, como aéreo y terrestre, o los cálculos de costes. Una experiencia muy completa”. Por su parte, Zoraida Ramírez, también participante en la primera edición, destaca la fuerte “orientación laboral” del programa y el hecho de que participen en él profesionales con un extenso conocimiento del sector: “Que haya profesores que vengan desde Madrid a dar las charlas nos acerca mucho más al entorno laboral, porque ellos conocen de primera mano lo que se cuece en el sector. Hay una fuerte vinculación con la realidad empresarial”, sostiene.

El Máster comienza el día 6 de noviembre. Para más información y matrículas: https://apps.ulpgc.es/tpw/titulo/262/0