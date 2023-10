Más de 570.000 canarios superan la jornada laboral de 40 horas semanales

Si Pedro Sánchez es investido de nuevo presidente, la jornada laboral de 40 horas semanales se podría jubilar el año que viene. La hoja de ruta firmada por PSOE y Sumar el martes para la reedición del gobierno de coalición incluye la reducción del tiempo de trabajo semanal a 37 horas y media entre 2024 y 2025 sin tocar los salarios. Una medida que afectará de lleno a 570.560 empleados del Archipiélago y que ha causado controversia entre los agentes sociales isleños.

La disminución se realizaría en dos ejercicios. En el primero, 2024, la jornada pasaría de 40 horas semanales a 38,5. Y en 2025, el segundo, volvería a reducirse hasta las 37,5. Llegados a este punto, el Ministerio de Trabajo constituiría una mesa con patronal y sindicatos para evaluar los resultados y seguir avanzando hacia el objetivo final: alcanzar las 35 horas. El acuerdo también contempla fijar en el Estatuto de los Trabajadores el salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente es 1.080 euros brutos mensuales, en el 60% del salario medio, así como seguir elevando la cifra en esta legislatura a partir del diálogo social.

Estas iniciativas laborales no han sido bien recibidas por la patronal en Canarias. «Son medidas populistas», subraya el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García. Explica que perjudican en especial a las economías intensivas en mano de obra y con un gran peso del sector servicios, es decir, a la canaria. ¿Por qué? Aunque la jornada laboral se reduzca, recalca que la hostelería y los hoteles no pueden modificar su horario de atención al cliente, por lo que se tendrá que contratar más personal, algo que no todos los establecimientos se pueden permitir.

Si los empresarios se niegan, UGT y CCOO optan por poner en marcha las iniciativas sin consenso

Además, destaca que no hay margen para subir el salario mínimo en las Islas, ya que este está por encima del 60% del salario medio. Si bien la nómina media de los canarios en 2022 fue de 1.568 euros mensuales, la segunda más baja del Estado, según Adecco, el SMI se situó en el 68,9% de la misma. «Subirlo a nivel nacional para que en las comunidades más ricas -Madrid o País Vasco- alcancen esa marca destruirá empleo en el Archipiélago», enfatiza el vicepresidente de la CEE.

García alerta de que ambas cuestiones -subida del SMI y la reducción de la jornada- repercutirán directamente en el producto final encareciéndolo, lo que favorecerá que la inflación continúe al alza. En septiembre el nivel de precios subió un 4,3% respecto al mismo mes del año anterior, el mayor incremento del Estado solo por detrás de Ceuta y Melilla.

También el presidente de la Confederación de Empresarios de Tenerife (CEOE), Pedro Alfonso, sostiene que el acuerdo va en contra de la productividad y los proyectos empresariales. «Hay que respetar la negociación colectiva, no se pueden imponer normas por razones políticas», recalca. Añade que otro punto del programa que engrosará el número de parados es el endurecimiento de la tributación mínima del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Si consigue superar la investidura, el próximo gobierno de Sánchez establecerá el impuesto en el 15% sobre el resultado contable -los beneficios reales-, y no sobre la base imponible del tributo -lo que la empresa declara que gana- como hasta ahora. Supondrá 10.000 millones de euros adicionales para las arcas públicas, según indicó esta semana la vicepresidenta en funciones del Gobierno central y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

37,5

Horas semanales

El objetivo del programa de PSOE y Sumar es reducir la jornada laboral máxima de las 40 horas actuales a 37,5 en dos ejercicios. Se bajará a 38,5 en 2024 y el resto en 2025.

68,9%

Porcentaje del salario medio

Si bien se quiere fijar a nivel nacional el salario mínimo en el 60% del salario medio, en Canarias, con datos de 2022 de Adecco, este ya supone el 68,9%.

14,2%

Margen de beneficio

El margen de beneficio de las firmas ascendió en el conjunto de las actividades al 14,2 % durante el segundo trimestre de 2023, el dato más alto desde el inicio de la serie en 2009.

1.798

Horas anuales

Los empleados en el Archipiélago trabajan 1.798,07 horas anuales, que supera la media nacional de 1.754,44 y al resto de autonomías, según el Ministerio de Trabajo.

No hay que olvidar que más del 80% del tejido empresarial isleño está compuesto por pequeñas y medianas firmas (pymes) y autónomos. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Pedro Andueza, tacha las propuestas de «intervencionismo puro y duro». Advierte de que en los últimos años los costes han aumentado un 20%, pero los beneficios y la rentabilidad no. Por tanto, ‘apretando’ así solo sobrevivirán las compañías más fuertes, en detrimento de las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia. Andueza no descarta que sí se apruebe el incremento del SMI, eso sí, este opta por anclarlo a la variación de la productividad.

Mientras la patronal critica las iniciativas, los sindicatos las aplauden. El Secretario General de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias, Inocencio González, considera la disminución de las horas de trabajo y la subida del salario mínimo cuestiones «necesarias y compartidas». Frente al argumento de que supondrán un aumento de los costes, recuerda que hay dinero para ello porque el margen de beneficio de las firmas ascendió en el conjunto de las actividades al 14,2% durante el segundo trimestre de 2023, el dato más alto desde el inicio de la serie en 2009. Apunta que, si los trabajadores cuentan con más tiempo libre, existirá mejor clima en las empresas, repercutirá positivamente en la salud mental y se reducirá el número de bajas anuales o el absentismo.

Los canarios son los españoles que más tiempo ‘echan’ anualmente en la oficina. La encuesta de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social revela que los ocupados en el Archipiélago trabajan 1.798,07 horas anuales, lo que supera la media nacional de 1.754,44 y al resto de autonomías.

El secretario de organización de UGT en Canarias, Héctor Fajardo, anima al empresariado a abandonar argumentos anticuados. «La jornada de 40 horas tiene más de un siglo, ya es hora de actualizarla a los nuevos tiempos», remarca. Insiste en que no está en peligro la productividad, de hecho, subraya que aumenta, y así lo han demostrado las pruebas piloto que se han realizado en Valencia y otros países europeos, asegura. Ante el «bloqueo previsible» de la patronal, que puede dejar sin efecto el diálogo social, Fajardo defiende poner las normas en marcha por decreto ley y sin consenso porque «los sindicatos representan a la mayoría». De aprobarse, afectará a más de la mitad de la población ocupada isleña, 570.560 personas, cuya jornada excede de las 40 horas semanales, según la EPA del segundo trimestre de este año.