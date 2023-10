Canarias modifica la ayuda del REA para alimentar a abejas ‘extranjeras’

La apicultura entrará por primera vez en 2024 en las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) equiparándose con el resto del sector ganadero de las Islas. El grave incendio forestal de Tenerife no solo ha provocado un desastre medioambiental en la isla, sino que también ha impactado directamente en la producción apícola ya que se han quemado unas 2.500 colmenas y hasta 6.000 se ven afectadas por la pérdida de masa forestal y flores de las que se alimentan las abejas. Por ello la Consejería de Agricultura propone al Gobierno central y a la Comisión Europea que a partir de febrero la alimentación complementaria que se le da a las abejas reciba ayudas al mismo nivel que los piensos e insumos del resto de la cabaña ganadera.

Sin embargo, este nuevo escenario ha levantado las suspicacias de los apicultores de Gran Canaria y otras islas que, más allá de la coyuntura provocada por el incendio, consideran que se está fomentando la importación de alimentación artificial para las abejas, ya que en Tenerife se traen abejas foráneas que no están adaptadas a la climatología de las Islas mientras que en Gran Canaria se ha apostado por potenciar la abeja negra canaria, que no necesita tanto pienso artificial como las importadas.

Antonio Quesada, miembro de la directiva de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria (ApiGranca), recalca que la alimentación artificial –cree incorrecta la utilización del término pienso– no es tan necesaria cuando se cría la abeja negra canaria, especie autóctona y la única que está en La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, en esta última isla desde 2014, por lo que está prohibido importar abejas de otras zonas, algo que sí está permitido en Tenerife, La Gomera y El Hierro. «Las especies foráneas no están acostumbradas al medio ambiente de las Islas, por eso hay que darle grandes cantidades de alimentación azucarada y proteica, que cada vez es más costosa», añade Quesada.

Los apicultores grancanarios entienden que se incentive con ayudas puntuales a los apicultores tinerfeños que se han visto directamente afectados por el incendio forestal, que aún no está sofocado del todo. Sin embargo, también recuerdan que es la primera vez que desde la Comunidad Autónoma se establecen ayudas directas al sector como consecuencia de una catástrofe natural ya que esto no sucedió ni en los incendios forestales de Gran Canaria y La Palma de 2019 ni en la erupción volcánica de la isla bonita. Asimismo, Quesada advierte que, aunque el REA sea una ayuda regional, beneficiará sobre todo a la isla tinerfeña ya que en el resto de las islas no se compra tanto volumen de alimentación artificial como para poder solicitar la compensación al coste del transporte que ofrece la financiación europea, destinada a abaratar la cesta de la compra en las Islas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), Pablo Pestano, asegura que el pienso apícola es «imprescindible» para continuar con la actividad apícola ya que la sequía y el cambio climático están provocando cambios ambientales y estacionales que repercuten directamente en las colonias de abejas. «El incendio forestal ha acelerado la reivindicación de contar con ayudas para que no desaparezca el sector, pero el problema ya viene de antes y afecta a todas las islas y no solo a Tenerife», advierte Pestano.

Los apicultores tinerfeños defienden la introducción de abejas foráneas porque son más «productivas» ya que la abeja negra canaria aún no está suficientemente desarrollada. «La abeja negra aún es un diamante en bruto que hay que pulir, hay que contar con abejas que sean productivas, dóciles, resistentes a las enfermedades y que se adapten al cambio climático», defiende Pestano que, sin embargo, cree que se está desarrollando un proceso de selección que potenciará la raza autóctona.