Fernando Estany: "Los centros comerciales no se la juegan con los turoperadores"

¿Por qué se coloca al frente de los empresarios?

Desde que llevaba las riendas mi padre ya estábamos en la asociación. En 2010 cerramos uno de los complejos para modernizarlo y me integré en la directiva de la federación. Ya estaba Tom Smulders al frente de la AEAT y desde entonces trabajamos juntos, a partir de 2013 como vicepresidente. Ya muchas veces me había dicho que se quería retirar, pero no contaba con el tiempo suficiente para suplir la presencia que ha tenido él. Bueno, tampoco ahora llegaré a ese nivel, porque tiene la virtud de estar en todos los sitios a la vez (Risas).

Los que no cambian son los grandes caballos de batalla que les preocupan. ¿Alguna receta para pacificar asuntos como la residencialización?

Hemos tenido ya varias reuniones con la nueva consejera de Turismo [del Gobierno de Canarias, Jessica de León] y su equipo.

¿Y atisban cambios?

La intención que nos manifiestan es que están por modificar la normativa para clarificar el panorama. Lo cierto es que si se aplica la legislación vigente, tendríamos el efecto deseado. Las leyes están bien si se hacen cumplir, pero no ha habido manera.

"Las normas siempre lo han intentado pero nunca hubo una inspección para vigilar el cumplimiento" Fernando Estany - Presidente de la AEAT

¿Por qué?

Podría costar muchos votos a quienes tomen cartas en el asunto. En 2013, la Ley de Modernización y Renovación estableció la obligatoriedad de inscribir los usos turísticos en el Registro de la Propiedad, para que quien compre sepa que adquiere una unidad de explotación y no una vivienda. Sin embargo, continuaron las compraventas y nadie obligó al comprador a respetar el uso. En 2017, la Ley del Suelo hizo una concesión y dijo que podían quedarse a vivir allí quienes estuvieran haciéndolo antes del primer día de ese año, y tampoco se ha hecho cumplir, se siguen vendiendo, ahora, sobre todo, a turistas que compran para jubilarse en un futuro y mientras lo alquilan. Las normas siempre lo han intentado pero nunca hubo una inspección para vigilar el cumplimiento.

Pero el coste electoral es limitado teniendo en cuenta que hablamos de turistas.

Quienes ya residen pueden votar en las municipales y hemos visto a candidatos haciendo campaña para captar esos votos.

¿Entiende que se produzcan esos posicionamiento cuando el mismo partido propugna lo contrario en el ámbito regional?

No es entendible. Las leyes que protegen la unidad de explotación las ha promulgado Coalición Canaria en su mayor parte, el mismo partido que en San Bartolomé de Tirajana dice lo contrario. También le digo que si las leyes autonómicas estableciesen una obligación, los ayuntamientos tendrían ese escudo, ya no sería una decisión discrecional de ellos.

"CC ha promulgado las leyes que protegen la unidad de explotación y en San Bartolomé de Tirajana defiende lo contrario" Fernando Estany - Presidente de la AEAT

¿En esa línea va el cambio normativo del que habla el nuevo equipo de Turismo del Gobierno de Canarias?

Eso esperamos. Con la ley actual en la mano, los ayuntamientos tienen que establecer parcela por parcela cuáles son turísticas y cuáles residenciales. Eso es un buen marrón. A ver cómo se decantan en un complejo que es medio residencial y medio turístico, a quién protegen. El resultado es lo que vemos, que no lo han hecho.

¿Y la propiedad privada? ¿Puede atarse todo para no tener que deshacerlo después por decisión judicial?

Nunca puedes tener la certeza absoluta, pero el derecho a la propiedad tiene límites, por ejemplo los usos. No puedes construir un chalé en medio del polígono de Arinaga. Aquí y en todos los lados es así. Como muchos complejos están hechos conforme al régimen de propiedad horizontal, si no existen leyes claras que establezcan bien los usos, a lo mejor por lo Civil y yendo a Bruselas habría que explicar y argumentar cómo se hizo en Canarias todo el sistema de venta en propiedad horizontal para que la gente reciba unas rentas de la explotación. Es algo que comprende cualquiera a quien se le explique.

"El derecho a la propiedad tiene límites, por ejemplo los usos urbanísticos" Fernando Estany - Presidente de la AEAT

¿Es el sector extrahotelero el patito feo del turismo?

No voy a negar que somos más problemáticos que un hotel con una propiedad única. Y como solo existimos en Canarias, la mayor parte de las leyes de rango general no especifican nada al respecto.

¿Olvidados?

Hasta el punto de que las ayudas de Europa que podrían proporcionarnos fondos para modernizar el sector no nos llegan. La mayor parte de los complejos se articulan como comunidades de propietarios o de explotación, mientras que las ayudas se dan a sociedades limitadas o anónimas; no las podemos solicitar.

Y, en general, ¿por qué cuesta tanto traer a la modernidad las áreas turísticas?

En el ámbito público, los procedimientos burocráticos para llevar a cabo una mejora son difíciles y largos. Si son más de cuatro años, la corporación de turno pierde interés, porque no puede anotarse el tanto. Además, en las zonas turística viven menos ciudadanos que en las residenciales, donde hay más votantes. Caso aparte son los centros comerciales, donde hay que convencer a unas comunidades de propietarios. Están más que amortizados, pero quienes compraron un establecimiento en ellos no tienen la presión de perder el contrato con un turoperador por estar obsoletos; no se la juegan como nosotros.

"Reducir la planta alojativa porque pensemos que somos Montecarlo puede dar problemas" Fernando Estany - Presidente de la AEAT

Así planteado, ¿hay alguna solución para ellos?

Un incentivo que haga atractiva la reforma. Ahora mismo no tienen nada que les mueva a cambiar la situación. Se trata incluso de segundas generaciones que han heredado y no tienen ningún interés en invertir en mejoras.

Según está diseñada la planta alojativa, ¿eso de que vengan menos turistas con mayor poder adquisitivo tiene cabida?

Hay que ser prudentes. La sociedad canaria está montada con un alto número de puestos de trabajo que se generan por la llegada de muchos turistas. Que venga un turista con mayor capacidad de gasto y disponerle a desembolsar más dinero por un nivel de servicio superior está bien. Ahora, reducir la planta alojativa pensando que vamos a ser Montecarlo, nos van a pagar lo que pidamos y podemos prescindir de puestos de trabajo... ¿Dónde se va a ir la población? Y más con todo lo que ha crecido. No hay tantos ricos en el mundo como para llenar todas las camas con ellos. Hay que mejorar la calidad que tenemos para que gasten más, eso sí es el futuro.