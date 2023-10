Más de 25 años asesorando a los papás y mamás para cuidar de lo que más quieren.

Desde 1996, Bebeland ofrece los productos más adecuados para los bebés y sus padres, con un amplio surtido de las mejores marcas y los productos con la mejor relación calidad-precio.

Bebeland es la mayor cadena de tiendas de Puericultura de Canarias y con más años de trayectoria, formada por 4 tiendas ubicadas en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

En este tiempo, hemos adquirido la experiencia y conocimientos sobre el mercado, los fabricantes y las necesidades de los clientes, adaptando el surtido a las tendencias y preferencias de los clientes de las Islas Canarias.

En nuestras tiendas, encontrarás un equipo de asesores que te ayudarán con tus dudas y consultas sobre los productos para tu bebé, donde te aconsejarán aportando la solución más adecuada a tu caso y estilo de vida logrando así que tu compra sea todo un éxito.

Disponemos de una amplia exposición donde nuestros especialistas te harán una demostración global de producto, ya sean sillas de paseo, cochecitos, autosillas, elevadores y mucho más, indicando su funcionamiento, manejo y ventajas. Si es necesario, podrás probarlo en tu coche bajo la explicación y supervisión de nuestro equipo que te explicará todo lo necesario, comprobando su idoneidad y así resolver cualquier duda que tengas sobre el producto que vienes buscando.

No menos importantes es nuestra gama de servicios de atención al cliente, que sin duda harán de tu compra una gran experiencia.

Contamos con servicio de Cita Previa donde podrás disponer de atención preferente en la fecha que hayas marcado en nuestra web, ya sea para asesoramiento, recoger tu compra o cualquier otra gestión que necesites realizar.

Hoy en día, si no tienes espacio en casa o simplemente no quieres tener tu compra hasta el último momento, puedes disfrutar del servicio de Reservas, donde abonando el 20% o más del importe de tu compra te lo guardamos en tienda. Así te aseguras de tener todo lo que has elegido con la tranquilidad de que puedes retirarlo cuando tú lo necesites.

A veces no tenemos tiempo o no disponemos de los medios para llevar a casa las cositas del bebé, por lo que el transporte y montaje a domicilio es vital. Contamos con un equipo propio de montadores, por lo que se gestiona todo el proceso por Bebeland con un control total de tu satisfacción.

Cuando llega el momento de regalar, en Bebeland es más fácil acertar. Los padres pueden crear su Lista de Nacimiento, seleccionando los artículos que necesitan para que su familia y amigos que se la podrán hacer llegar por email, WhatsApp o cualquier otro medio. De esa forma, los allegados podrán elegir el regalo que más les guste ofrecer a los futuros padres con la satisfacción de que acertarán.

Para Bebeland, la solución de las incidencias es primordial. A veces los productos necesitan ser reparados por causas de diferente naturaleza y sabemos lo importante que es para el cliente recibirlo en perfectas condiciones en menor tiempo posible. Por eso, en Bebeland contamos con un taller propio con técnicos formados y cualificados para dar una solución efectiva y segura a las incidencias que puedan surgir con los artículos que comercializamos. Además, ofrecemos a nuestros clientes de forma gratuita, chasis o sillas de paseo de cortesía (sujeto a disponibilidad) y sillas de automóvil, para minimizar las molestias y que puedan seguir su día a día con las menores molestias posibles hasta recibir su producto reparado.

En el ánimo de estar más cerca de ti, también puedes visitarnos en nuestra web (www.bebeland.es), con los productos que necesitas para tu bebé, para que puedas realizar tus compras cuando no puedes pasar a visitarnos.

Estamos felices de seguir cumpliendo años juntos y de seguir creciendo y mejorando para ti. Nos apasiona nuestro trabajo, acompañando y asesorando a nuestros clientes en esta etapa tan importante de sus vidas, llena de ilusión y bonitos momentos. Por eso en Bebeland, tu ilusión es la nuestra.