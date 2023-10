El proceso de solicitud y aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España está enfrentando demoras significativas, lo que está generando problemas para los beneficiarios potenciales. A pesar de los esfuerzos por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido en funciones por José Luis Escrivá, para ampliar el alcance del IMV y llegar a más personas en situación de vulnerabilidad, los retrasos en la gestión de las solicitudes están causando que algunos beneficiarios tengan que esperar hasta un año para recibir su primer pago.

Desde el Ministerio se ha afirmado que el tiempo medio de tramitación es de aproximadamente 130 días, un período ligeramente inferior al plazo legal de seis meses. Además, señalan que la mayoría de las solicitudes pendientes se deben a la falta de documentación requerida.

A pesar de que la Seguridad Social incorporó nuevos funcionarios para gestionar el IMV y firmó un pacto para mejorar la atención al público, aún persisten demoras en la respuesta a las solicitudes.

Citas presenciales con retrasos

El IMV es una prestación no contributiva diseñada para proteger a los ciudadanos que no alcanzan un mínimo de ingresos fijado anualmente. Una de las ventajas de esta prestación es que puede solicitarse por personas que sean amas de casa, desempleadas o que estén trabajando. A pesar de los esfuerzos para mejorar la atención telefónica y reducir las colas en algunas ciudades, las citas presenciales pueden demorar hasta dos meses.

El sindicato de funcionarios CSIF ha destacado que la aprobación de esta ayuda no contributiva lleva meses desde que se inicia el proceso de solicitud. "Dos tercios de las solicitudes son rechazadas, y de esos dos tercios, uno termina desistiendo, no siempre porque no tenga derecho, sino porque los requisitos abruman al solicitante", afirman. Además, explican que el otro tercio suele presentar reclamaciones, proporcionando nueva documentación, y en ocasiones, la resolución puede ser favorable o desfavorable. Esto ha llevado a que lo que debería durar unos dos o tres meses, como máximo, se pueda extender hasta un año.

Otro factor que contribuye a los retrasos en la gestión del IMV es la reducción de personal funcionario en el Ministerio, que ha perdido más del 20% de su plantilla en una década. Aunque se han realizado Ofertas de Empleo Público casi anualmente, la plantilla se ha reducido de 36,000 a 26,000 empleados, con una edad media de 60 años.

Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el IMV ha llegado a más de dos millones de beneficiarios, pero no ha alcanzado aún el objetivo anunciado por José Luis Escrivá en su lanzamiento, que era proteger económicamente a 800.000 familias. Actualmente, beneficia a 690,214 familias. Además, se han generado críticas debido a que no se conoce el número real de beneficiarios actuales, sino solo el dato acumulado desde su inicio.

La Seguridad Social ha habilitado una herramienta en línea para que los solicitantes puedan verificar el estado de su solicitud del IMV sin necesidad de un certificado digital. También se puede obtener información a través del teléfono de Atención a la Ciudadanía.