La Seguridad Social sigue dando pasos hacia una digitalización total para facilitar y hacer más ágiles los trámites de los que se encargan. La administración ha incorporado una nueva herramienta de seguridad para comprobar que todas las gestiones las está haciendo con la persona indicada. Ahora podrás pedir ayudas sin moverte de casa enviando un 'selfie' a través del portal web de la TGSS para que constaten todo lo necesario.

Este sistema se aplicará cuando el solicitante de un subsidio no cuente con certificado digital, que aunque parezca extraño, muchas personas no lo tienen aunque se exija para todo lo que tenga que ver con administraciones públicas. Generalmente, este procedimiento está hecho para personas mayores que por causas como la brecha digital, no tienen las mismas capacidades para entender el sistema actual de la Seguridad Social. Además, aligera el papeleo a las personas con dificultad para desplazarse. Además, si optas por esta opción, te ahorrarás las largas colas y la espera de acudir a las oficinas físicas.

Pide ayudas sin moverte del sofá

Aunque no se puedan hacer todos los trámites, sí se incluyen las ayudas más importantes: el Ingreso Mínimo Vital, la pensión de jubilación, la prestación por hijo a cargo, la comunicación de datos a efectos del IRPF, la prestación por incapacidad temporal, la petición de certificado de prestaciones o la solicitud de incapacidad permanente. Para poder utilizar este método deberás seguir los siguientes pasos:

Entrar en la web de la Seguridad Social y elegir la ayuda.

Cumplimentar online el formulario de ese subsidio o descargarte el PDF.

Guarda tus datos y clicar en el botón de 'Solicitar asistencia'.

Continúa el proceso con la acreditación de tus datos.

Una vez hecho esto dispones de 30 minutos para completar todo este apartado con lo siguiente. Ten la documentación necesaria ya sea en PDF o JPG e identifícate como interesado o representante. Si eres representante legal, deberás adjuntar la documentación que lo acredite.

El camino para acabar a petición es el mismo en ambos casos. Primero, confirma el correo e introduce el pin que te llegará para acceder al apartado de los datos de tu DNI. Rellena todo esto para pasar al siguiente paso. Ahora llega lo más importante, la foto. Aquí deberás aparecer sosteniendo el DNI junto a tu cara. Si el dispositivo con el que estás haciendo la solicitud no tiene cámara, no te preocupes. Escanea con tu teléfono el código QR que aparece en pantalla para hacer la foto y subirla desde remoto. El siguiente paso es subir una imagen de tu carnet tanto por delante como por detrás.

Sube la documentación previamente guardada junto a las fotos del DNI y acaba el proceso firmando la solicitud. Cuando esté todo, envíalo y espera el correo de confirmación.

Recuerda que si tienes problemas con este proceso o quieres notificar alguna incidencia, siempre tienes disponibles los canales oficiales de la Seguridad Social, tanto su web como el número de teléfono gratuito 915421176 y también puedes acudir a tu oficina más cercana.