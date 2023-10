El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico respaldo este jueves de forma rotunda el concurso abierto por el Gobierno regional para que las empresas presenten sus propuestas para instalar potencia adicional eléctrica en las Islas y cubrir las necesidades de emergencia en los sistemas eléctricos del Archipiélago, una medida que se considera como “transitoria y de emergencia” ante el riesgo de ‘cero energético’ que el obsoleto sistema eléctrico puede provocar en algunas de las islas. Así se lo trasladó la titular del ministerio, Teresa Ribera, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión en Madrid, calificada por ambos como "positiva" y "provechosa", y en la que consensuaron la hoja de ruta para acabar con la emergencia energética en el Archipiélago.

Ribera y Clavijo abordaron la emergencia energética declarada por el Gobierno regional y destacaron su plena coincidencia en la necesidad de acelerar “al máximo” todas las actuaciones encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico de Canarias y alejar de este modo los riesgos existentes debido a la antigüedad del equipamiento actual. Como prueba de esta “total sintonía”, tanto la ministra como el presidente regional resaltaron que ya se han puesto en marcha los procedimientos para que “en un plazo aproximado de un año” puedan estar en funcionamiento los equipos de apoyo que proporcionarán un suministro extra de energía al sistema.

Consideraron, en todo caso, que se trata de una solución “transitoria y de emergencia” que estará operativa “inicialmente durante tres o cuatro años”, pero que se alargará todo el tiempo que necesite el Estado para convocar, adjudicar y que sea efectivo el concurso para la renovación del equipamiento que garantizará la suficiencia de las siete centrales de generación que suministran la energía de las ocho islas canarias.

La Consejería de Transición Ecológica, cuyo titular, Mariano Hernández Zapata también estuvo presente en la reunión con la ministra Rivera, hizo públicas las condiciones del concurso para disponer en el corto plazo de una potencia de generación adicional de 120 megavatios en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura y de la convocatoria a las empresas interesadas. El documento especifica, además, que las medidas de emergencia perdurarán hasta que se puedan acometer y llevar a término otras medidas de carácter estructural, refiriéndose al proceso concursal de renovación de los sistemas eléctricos de Canarias, que pueden alargarse cinco años más. Una vez concluya esta convocatoria y se valoren las propuestas presentadas, será el Ministerio para la Transición Ecológica quien deba hacerse cargo de la retribución para la instalación de los grupos.

Ambas medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias persiguen acabar lo antes posible con el déficit energético que sufre el Archipiélago por la obsolescencia del equipamiento actual, mientras “se continúa avanzando en desarrollar la capacidad de implantación y penetración de las energías renovables”, según subrayó Mariano Zapata tras el encuentro con la ministra en Madrid. El cero energético que sufrió la isla de La Gomera durante tres días el pasado mes de agosto y que afectó a unos 15.000 usuarios, es el séptimo apagón al que se enfrenta el Archipiélago desde el 2009.

Ante esta realidad, el Ejecutivo autonómico se ha marcado como objetivo prioritario solucionar las carencias del sistema eléctrico. La vulnerabilidad actual está reconocida en un informe del operador del sistema, Red Eléctrica, del último trimestre de 2021, en el que alerta del déficit energético en las islas de mayor población, situación que podrían comprometer la seguridad del suministro. El Gobierno de Canarias viene reclamando al Estado la máxima celeridad antes el riesgo de nuevos ceros energéticos en las islas debido a la antigüedad del parque de generación térmico, problema al que se une la escasa implantación de renovables, que se sitúa en torno al 20% y la inexistencia de los sistemas de almacenamiento operativos.

Teresa Ribera: "Hay cuestiones importantes en el funcionamiento del sistema energético en Canarias que nos obligan a actuar conjuntamente"

Rivera resaltó el “acompañamiento, apoyo y compromiso firme” por parte del Ministerio “a los canarios y canarias y la lealtad institucional al Gobierno de Canarias, y a los cabildos y ayuntamientos, que se han encontrado en situaciones excepcionales generando una gran preocupación entre los vecinos”. “Nuestra voluntad es de cumplir todos nuestros compromisos en plazo que aseguren la normalidad y el buen servicio, pero también con la voluntad de facilitar la transformación del sistema energético canario integrando cada vez más renovables con plena gestión y plena atención a las peculiaridades a las demandas, y a la voluntad de sus habitantes y con las consideraciones sociales y ambientales que corresponden a un territorio tan rico como es el canario”, declaró la ministra tras el encuentro. Recordó que hay “cuestiones importantes en el funcionamiento del sistema energético de Canarias que nos obligan a actuar conjuntamente”.

En relación con la emergencia energética declarada por el Gobierno de Canarias, aseguró que “nos propone una serie de medidas que nosotros debemos valorar para poder integrarlos dentro del sistema ordinario de retribuciones del sistema eléctrico”. Sobre el “cambio estructural del sistema energético de las Islas”, la ministra resaltó la necesidad de consensuar “de qué manera se van incorporando, en el formato que necesita someterse a concurrencia, con las necesidades adicionales para las Islas que garanticen la seguridad del suministro”. Será así, aseguró, “hasta que se consiga ese objetivo último de lograr que las Islas sean cien por cien renovables y con un sistema de almacenamiento y de baterías suficientes, pero eso llegará en un tiempo”.

En este sentido, la ministra y los representantes del Gobierno regional aprovecharon el encuentro para abordar los pasos necesarios para que el Archipiélago avance hacia un sistema energético 100% renovable. Tanto Ribera como Clavijo subrayaron que dicha transición hacia las energías limpias sigue en marcha y es un objetivo “claro e irrenunciable”.

Licitación eólica en Gran Canaria

Por otro lado, Clavijo y el consejero de Transición Ecológica aprovecharon el encuentro con la ministra para solicitar que Gran Canaria sea el primer territorio en el que se desarrolle la energía eólica marina mediante la convocatoria de un concurso público previsto para el próximo año. La implantación de la eólica marina es una prioridad en el Gobierno de Canarias y, de hecho, el consejero regional se comprometió el miércoles con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a conformar un “frente común” para convertir a la isla en referente nacional en la implantación de la eólica 'offshore'.

Esta propuesta fue refrendada “sin ninguna duda” por la ministra Teresa Ribera, que garantizó a los representantes del Gobierno de Canarias su “plena disposición” para contribuir en la resolución “de todos los asuntos que interesan al Archipiélago”. “Queremos que el sistema se active empezando por aquellos territorios donde haya una voluntad mayor y confirmada de hacerlo cuanto antes. Estamos muy pendientes de si este es el caso de algunos de los polígonos diseñados a este fin”, resaltó la ministra.

Diferencias sobre el Oliva Beach

Frente a la sintonía en estos asuntos, la ministra Teresa Ribera explicó que su departamento mantiene “claras diferencias” con el Gobierno de Canarias sobre el expediente abierto por el Hotel Oliva Beach de Fuerteventura. Según explicó, en este asunto no ha habido acercamiento, por lo que “cada administración seguirá defendiendo su legítima posición”. “Es correcto desde el punto de vista de la lealtad institucional que cada parte defienda sus posiciones. Nosotros contamos con una posición clara y pública de que hay cosas que es posible hacer y determinadas cosas que no. Creemos correcto el criterio de los funcionarios de este Ministerio que son gente solvente seria y no prevarica”, afirmó en referencia a la querella presentada por la cadena hotelera RIU contra algunos altos cargos del Ministerio por el expediente en contra de instalaciones hoteleras de esta firma.