Madrid y Canarias negocian ya quién pagará las medidas de emergencia

Pasito a pasito. Solucionar la emergencia energética en las Islas es la prioridad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Y en ello están. Las soluciones de emergencia para acabar con la falta de potencia que sufren especialmente Gran Canaria y Tenerife y evitar los apagones pasan, inevitablemente, por la aprobación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Ejecutivo autonómico ya cuenta con el visto bueno de Madrid para seleccionar a una empresa que se encargue de colocar nuevos grupos de potencia en las Islas, pero queda por cerrar un aspecto importante: el coste de esa inversión. Canarias tiene muy claro que debe asumirlo Madrid, pero no está tan claro en el otro lado. Y este es precisamente el aspecto que se le atragantó al Ejecutivo canario anterior. «Los grupos podrían instalarse ya, pero nos queda por cerrar con el Estado la tasa», aclaró ayer el consejero del área, Mariano Hernández Zapata, en una entrevista en Cope Canarias.

La instalación de nuevos grupos para solventar la emergencia en el menor plazo posible se producirá de forma paralela a la activación del proceso concursal para la renovación de los sistemas. Anunciada desde enero de este año, pero todavía sin publicar. Este proceso, aunque totalmente necesario, puede durar más de seis años por lo que se requieren medidas complementarias para abordar la emergencia hasta entonces.

Alegaciones

Las conversaciones constantes entre la consejería y el ministerio desde que se produjera el pasado julio el cero energético en La Gomera han facilitado las negociaciones. El pasado viernes el Ejecutivo canario trasladó a la Secretaria de Estado las alegaciones al concurso y, según palabras de Zapata, la mayoría fueron aceptadas. Hoy vuelven a reunirse para valorar los matices que se han introducido y aquellos que se han quedado fuera. «Espero que en el plazo de unos meses de publique ya el concurso», afirmó ayer el consejero.

Sobre las soluciones «urgentes» a corto plazo, el responsable de la consejería aclaró que es el Gobierno de Canarias el encargado de elegir a la empresa que vaya a responsabilizarse de la instalación de los nuevos grupos. También lo apuntó así el propio ministerio la semana pasada cuando envió un comunicado para aclarar las respuestas que desde Madrid se han dado a la emergencia. «El Ministerio únicamente es responsable de autorizar la cobertura de costes con cargo al sistema eléctrico», puntualizaba la nota.

El Gobierno canario es el responsable de escoger la empresa que active los grupos de generación

Para activar cuanto antes las medidas, el Ejecutivo regional planea publicar en su web una convocatoria en las próximas semanas para que las empresas que deseen participar en las soluciones de emergencias hagan sus aportaciones en cuanto a tarifas y ubicaciones. Zapata reconoció que el plazo hasta escoger a una empresa puede durar «meses» y que a eso habrá que añadir el tiempo que tarde la «seleccionada» en disponer del material necesario para poner los grupos en marcha. Tras reuniones con distintas compañías, en las que también participó el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, el consejero estima que en seis meses podrían tener los grupos de generación funcionando.

Respetuosas

En el proceso de selección el Ejecutivo intentará escoger las opciones más respetuosas con el medioambiental y aquellas que sean viables en las Islas. «Estamos trabajando propuestas de almacenamiento de renovables en cada una de las islas porque sin eso no vamos a ningún sitio», afirmó Zapata. Según sus cálculos la penetración de las renovables no ha llegado ni al 2% de lo esperado en las Islas. «Tenemos que ser realistas y ser conscientes del retraso que llevamos, lo que no quita que vayamos a hacer todo los posible por llegar a los márgenes establecidos», aclaró.

El consejero no descarta el uso del gas en las centrales isleñas, pero insistió en que las soluciones deberán ir adaptadas a cada una de las islas ya que cuentan con características diferenciadas. «En La Palma, El Hierro o La Gomera es imposible que fuera gas», recordó Zapata. Además, puntualizó que existen otras islas como Gran Canaria que se opondrían de pleno al uso de este combustible. «Tendríamos que trabajar mucho este asunto, explicando a los detractores que solo se utilizaría para centrales de generación concretas como energía de transición», añadió.

El consejero debatirá con Antonio Morales la posibilidad de instalar gas como medida urgente

Precisamente el responsable del área se desplazará la semana que viene a Gran Canaria donde planea reunirse con el presidente del Cabildo, Antonio Morales –contrario a la puesta en marcha de cualquier instalación que tenga relación con el gas–, para explicarle la necesidad de «energías de transición». «No podemos irnos directamente al hidrógeno, nos gustaría, pero hay que dar pasos pequeños para poder dar pasos grandes en el futuro», apuntó.

El plan del Ejecutivo canario se enmarca dentro de la declaración de emergencia energética que desde la consejería pretenden poner en marcha para «presionar» a Madrid y encontrar soluciones lo antes posible. El pasado martes el consejero se reunió con la Federación canaria de Islas (Fecai) para aunar fuerzas y aclarar los puntos que llevará el documento que se aprobará en el Consejo de Gobierno del lunes próximo. Los cabildos exigieron que se aplicaran medidas extraordinarias de urgencia y se llevara a cabo la modificación de las normas que sean necesarias para acabar con los déficits de generación y los problemas que actualmente presentan las centrales térmicas del Archipiélago.