Si hay algo que tememos los conductores son las multas de tráfico. Ya sea por exceso de velocidad, por saltarnos un semáforo o por estacionar en algún lugar no habilitado para ello, es posible que a lo largo de nuestra vida nos llegue alguna sanción de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por regla general, el mayor número de infracciones que se cometen son por exceso de velocidad. Algo que es muy peligroso, ya que puede ocasionar accidentes de tráfico en los que se pone en riesgo no sólo la vida de quien comete la infracción, sino también de otros usuarios de la vía. Por ello, es muy importante conducir con prudencia y respetando las normas.

A pesar de ello, puede que en algún momento seamos pillados por un radar a más velocidad de la permitida y, aunque esto no todos los conductores lo sepan, hay algunas ocasiones en la que podemos librarnos de su pago.

Notificación

Lo más habitual es que las notificaciones de las multas de tráfico llegan a la casa por correo ordinario. El plazo para recibir la sanción varía según el tipo de multa. Así, esta puede tardar hasta tres meses si se trata de una infracción leve, mientras que puede llegar hasta seis meses en ser notificada si es una sanción grave o muy grave.

¿Cómo librarte de la multa?

Si hablamos de plazos, debemos tener en cuenta que si la notificación no llega en el tiempo establecido, el conductor puede pensar que ha prescrito. Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo. Esto se debe a que no es lo mismo que la sanción no se haya notificado en la vivienda habitual con que no se haya realizado la comunicación formal, ya que puede estar publicada en los boletines oficiales.

Con todo ello, si quieres saber si podemos librarnos de una multa tenemos que comprobar si la sanción ya ha prescrito o no. Y aunque los plazos que hemos dado pueden servir de ayuda, también es verdad que estos pueden alargarse si la Administración tarda en conocer la identidad de la persona infractora.