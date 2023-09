Reuniones exprés con Madrid para lograr un ‘parche’ de aquí a un año

No hay tiempo que perder. La nueva Consejería de Transición Ecológica y Energía se ha marcado el objetivo de solucionar cuanto antes la emergencia energética en las Islas. Al llegar al departamento, el nuevo consejero, Mariano Zapata, descubrió que los informes de Red Eléctrica advierten de la existencia de problemas de seguridad del sistema eléctrico en Gran Canaria y Tenerife por la falta de generación de potencia eléctrica desde 2021. La situación es tan «crítica» que el operador no descarta que puedan producirse apagones generalizados. Y aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de los procedimientos para la renovación de potencia, conoce la situación desde el primer momento debido a los avisos del Ejecutivo autonómico anterior, no se ha hecho nada al respecto. Zapata ha cogido el testigo y ha activado encuentros semanales con el Ministerio para, de una vez por todas, activar soluciones en el plazo de un año.

El nuevo equipo de la consejería canaria se ha reunido hasta en tres ocasiones con el Estado de forma telemática para tratar dos puntos clave: agilizar el concurso público de renovación de los sistemas eléctricos insulares que se puso en marcha en enero de este año y activar medidas urgentes en la comunidad para solventar la emergencia hasta que los nuevos equipos estén en marcha. Y es que esperar por la resolución del sistema se puede alargar, según la consejería, unos seis años. Y la situación podría ser peor, ya que técnicos consultados hablan de procesos de ocho y hasta diez años. Plan de trabajo «Llevamos trabajando desde el minuto uno que hemos llegado, tenemos un plan de trabajo semanal», afirman desde la consejería. Lo cierto es que el contacto no se ha roto desde que el pasado mes de julio se produjo el cero energético en La Gomera. Una situación que dejó a la Isla Colombina sin energía durante casi tres días. El último encuentro se celebró el pasado martes y en él participó la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg-Rodríguez. El departamento espera continuar con estos encuentros hasta lograr poner en marcha las soluciones. Precisamente, con el objetivo de agilizar el proceso, el consejero anunció hace ya una semana que iniciaría los trámites para declarar la emergencia energética en las Islas. La idea es que esta iniciativa sirva de mecanismo para «presionar» al Estado. La Consejería pretende que el Parlamento de Canarias apruebe por unanimidad el documento para «ir con más fuerza» a Madrid. Zapata adelantó que la propuesta pasa, no solo por la renovación o actualización de los equipos convencionales, también por agilizar los procesos para la implantación de las energías renovables, las interconexiones y los sistemas de almacenamiento. El anterior consejero del área, José Antonio Valbuena, ya envió el pasado mes de junio al Ministerio competente cuatro propuestas de cuatro empresas –Endesa, Disa, Sampol y una compañía americana– que permitirían resolver la emergencia en un año, pero no obtuvo respuesta. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, se quejó ayer del poco interés que el Estado ha mostrado por la emergencia energética en Canarias a pesar de recibir cuatro avisos desde 2021, cuando Red Eléctrica incluyó la preocupación en los informes. La nacionalista exigió ayer al Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España «una respuesta urgente» para evitar un nuevo cero energético como el ocurrido en La Gomera. Los informes de Red Eléctrica advierten desde septiembre de 2021 de la «situación de urgencia» en Gran Canaria y Tenerife ante la obsolescencia de los grupos eléctricos de Endesa. Concretamente apuntan a la necesidad de aumentar el contingente de generación hasta disponer de 120 megavatios en Gran Canaria y 80 megavatios en Tenerife. Esta generación se debe conectar, según especifica el informe, en el norte de las islas capitalinas, preferiblemente en las ubicaciones donde evacuan sus energías las centrales de Jinámar y Candelaria. Pero con el paso del tiempo, y al no poner remedio, la situación se ha extendido al resto de Islas. En el Informe anual de cobertura de la demanda del sistema eléctrico de Canarias se plantean las necesidades en el horizonte 2024-2028 y se detecta la «urgente necesidad» de instalar potencia adicional por cobertura a partir de 2024 en todos los sistemas de las Islas. Según este último análisis de cobertura del operador, la potencia térmica necesaria en el Archipiélago para 2024 será de 2.324 megavatios, lo que se traduce en que se necesitarán 893 megavatios adicionales a los 1.431 del sistema. El informe insiste en que las necesidades de potencia adicional detectadas en las distintas islas deben ser atendidas mediante un proceso de concurrencia competitiva. Islas Para Gran Canaria se requerirán 310 megavatios de potencia adicional y para Tenerife, 350. En el caso de Fuerteventura y Lanzarote se especifica la necesidad de añadir para el próximo año hasta 180 megavatios de potencia adicional y en La Gomera, 12. En el caso de La Palma, se requieren 34 y para El Hierro, siete. Además de estas necesidades de potencia adicional para satisfacer la demanda y los requerimientos de reserva rodante, sería necesario en el sistema Lanzarote-Fuerteventura un aumento de cinco megavatios en 2025 y 2026 y diez en 2027 para satisfacer los requerimientos de reserva terciaria. Esta información ha llegado al Gobierno autonómico anterior, al actual y al Estado, pero no fue hasta el cero energético en La Gomera cuando los cabildos insulares fueron conocedores de la emergencia energética en las Islas. El pasado miércoles, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, denunció que la «fragilidad del sistema» se haya «ocultado» a las corporaciones insulares. Zapata se comprometió ese mismo día en comisión parlamentaria a trabajar mano a mano con los cabildo en todos los temas que dependen de su departamento. El consejero de Transición Ecológica y Energía Mariano Zapata, encendió las alarmas el pasado 12 de septiembre cuando en el último pleno del Parlamento autonómico mencionó que existían informes de Red Eléctrica desde 2021 que alertaban de la «crítica situación energética» de las Islas, concretamente en Gran Canaria y Tenerife. Ante la polémica surgida por la falta de respuestas por parte del Estado, Red Eléctrica España, operador del sistema, y Endesa, empresa encargada del servicio, han preferido dar un paso atrás y mantener al margen sin pronunciarse. Según explicó el pasado miércoles el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el operador estatal se ha negado a entregar a los cabildos la última auditoría sobre el sistema energético canario bajo el argumento de que contiene información muy sensible. Los responsables de Endesa han optado por mantenerse en silencio y dejar que sean las administraciones las que se sienten a hablar para poner solución a la emergencia energética que sufre Canarias. | A. S.