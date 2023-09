Cada año se quedan vacías cerca de 3.700 viviendas en Canarias

El número de viviendas vacías no deja de aumentar en Canarias año tras año. En una Comunidad Autónoma donde la oferta residencial, ya sea en venta o en alquiler, está muy por debajo de la demanda de una población que no para de crecer, la cantidad de casas en desuso se incrementa cada año en una media de casi 3.700 inmuebles. Y no se trata de una tendencia en ciernes, es decir, de un fenómeno de unos pocos años, sino de un proceso que viene produciéndose desde, al menos, comienzos de siglo. Hasta un 19,4% del total de viviendas del Archipiélago está desocupado, esto es, más de 19 de cada cien y cerca de dos de cada diez. Se trata, claro, de uno de los porcentajes de casas vacías más altos del país.

Tinsa Research, el departamento de estudios de la multinacional –Tinsa se ha convertido en España en una de las principales firmas del negocio de la valoración inmobiliaria–, publicó este miércoles su Análisis de la vivienda vacía en España, uno de los más prolijos hasta la fecha sobre esta cuestión. Según este informe, en las Islas había a comienzos de siglo un total de 138.221 casas en desuso. Entonces representaban un 16,2% del parque de viviendas de Canarias, un punto y medio por encima de la media nacional –en toda España estaba desocupado un 14,7% de estos inmuebles–. Veinte años después –los datos de Tinsa abarcan hasta 2021–, el número de casas vacías se ha disparado en la región hasta las 211.331. La cifra de viviendas sin habitantes creció así en 73.110 en las dos últimas décadas, a un ritmo medio anual de, exactamente, 3.655. Y, en consecuencia, creció también el porcentaje que representan los inmuebles en desuso sobre el total de casas, un porcentaje que pasó de aquel 16,2% de 2001 al actual 19,4. Para hacerse una idea de la magnitud de ese 19,4% basta con apuntar que solo es superior en tres comunidades: en Castilla y León, donde las viviendas vacías suponen un 19,7% del total –solo tres décimas más que en el Archipiélago–; Castilla-La Mancha, donde llegan al 22,5%; y Galicia, donde hasta un 28,8% de los inmuebles residenciales no tiene quien lo habite. 211,3

Hay que puntualizar, no obstante, que esas tres autonomías en las que la problemática de la vivienda vacía es aún mayor que en las Islas sufren todas las consecuencias de la llamada España vaciada, un fenómeno que no afecta al Archipiélago. ¿Cuáles son entonces las causas en Canarias? Los analistas de Tinsa explican en el informe que, en primer lugar, está el factor de la obsolescencia de parte de los inmuebles en desuso. En concreto, «la obsolescencia de las viviendas construidas durante el boom», es decir, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007. Casas construidas, «en muchos casos», con «bajos estándares de calidad y/o en ubicaciones secundarias que han perdido atractivo frente a la vivienda de obra nueva y han quedado fuera de mercado». Luego hay otra bolsa en la que están las casas afectadas por litigios judiciales, ya sea por reclamaciones de deudas a sus propietarios, por estar okupadas o por cualquier otro motivo. El caso es que no están en el mercado. Y, además, y en el caso concreto de las islas –también de las Baleares–, está el factor turístico. No en vano, en ambos archipiélagos tienen notable peso las segundas residencias, a menudo destinadas en exclusiva para su uso en vacaciones, con lo que permanecen desocupadas la mayor parte del año. De hecho hay una evidente correlación positiva entre viviendas vacías y no principales, de modo que cuantas más segundas residencias haya en una determinada zona, más inmuebles desocupados habrá. Por eso las islas y las provincias costeras peninsulares, «donde se encuentra la actividad turística y la vivienda con uso vacacional, reúnen, excluyendo las capitales, la mitad de las casas vacías del territorio nacional». Al margen del problema de los inmuebles ociosos, el INE publicó este miércoles los últimos datos de compraventas. Un total de 1.931 viviendas cambiaron en julio de propietario, un 18,2% menos que un año antes, con lo que se encadenan cuatro meses consecutivos de caídas en el mercado regional. El frenazo del sector inmobiliario es así evidente, aunque las 15.285 compraventas registradas de enero a julio están por encima de las 13.863 del mismo período de 2019 y de las 15.115 de 2018. Por encima de los dos últimos ejercicios precrisis.