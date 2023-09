A medida que se acerca el momento de la jubilación, es común que muchos trabajadores comiencen a reflexionar sobre ella después de años de desempeñar su labor.

Es natural que sientan curiosidad por conocer el momento de su jubilación y cuándo comenzarán a recibir la pensión de la Seguridad Social. Por lo general, los trabajadores tienen una carrera profesional prolongada, que suele superar los 35 años, aunque esto no siempre es el caso.

Existen trabajadores que, por diversas razones, no han logrado cotizar la cantidad deseada o que se les ha permitido. Estos son trabajadores que, por ejemplo, solo han podido trabajar durante 16 años. En ocasiones, surge la pregunta de a qué edad podrían jubilarse si cotizan durante los años mencionados.

En nuestro país, la edad de jubilación ordinaria siempre se ajusta según las cotizaciones que uno haya acumulado a lo largo de su carrera profesional. Por tanto, cotizar al máximo posible sin duda garantiza una pensión más sustanciosa.

La situación es que nuestro sistema legislativo de pensiones no es simple y se puede identificar de hecho dos edades de jubilación distintas. Todo esto se debe a la reforma de las pensiones de 2011, que planteó la posibilidad de retrasar la edad de jubilación ordinaria.

El principal objetivo es que para el año 2027, la edad de jubilación se eleve a los 67 años. Es importante recordar que hasta hace poco, a los 65 años ya podías retirarte y comenzar a recibir tu pensión.

En el año 2023, todavía no se ha alcanzado ese umbral, como se especifica en el artículo 4 de la Ley 27/2011 del 1 de agosto. En la actualidad, las edades de jubilación son las que mencionaremos a continuación.

Tendrás la posibilidad de retirarte a los 65 años si has acumulado al menos 37 años y nueve meses de cotización. Por otro lado, si no has alcanzado esa marca, podrás optar por la jubilación a los 66 años y cuatro meses.

En consecuencia, para aquellos trabajadores que han cotizado durante 16 años en su vida laboral, es importante tener en cuenta que su jubilación no podrá ocurrir antes de los 66 años y cuatro meses.

Debido a esta cotización significativamente inferior en comparación con la media nacional, no podrán acceder a las opciones de jubilación prematura más beneficiosas. La Seguridad Social requiere un mínimo de 35 años cotizados para la jubilación anticipada voluntaria, mientras que para la jubilación anticipada involuntaria se exige cotizar al menos 33 años.

¿Cómo calcular la pensión de jubilación?

El cálculo de la pensión para un cotizante con 16 años de contribución implica sumar las bases de cotización de los últimos 25 años y luego dividir ese total entre 350, lo que nos proporciona el valor de la base reguladora.

En este proceso, la Seguridad Social aplicará un coeficiente a las bases de cotización de todos esos años, excluyendo los dos últimos. Además, los trabajadores podrán considerar períodos sin cotizar que podrían ser completados con bases ficticias. Es importante destacar que este beneficio no se aplica a trabajadores autónomos y empleadas de hogar.

En relación al porcentaje de la cotización del trabajador, si has cotizado durante 15 años, alcanzarás el 50% de la base. Luego, por cada período adicional de 29 meses, se agregará un 0,21% extra.

Además, para los próximos 209 meses, se otorgará un incremento del 0,19%. En última instancia, aquellos trabajadores que hayan cotizado durante 16 años obtendrán una pensión de jubilación equivalente al 52,52% de la base reguladora.