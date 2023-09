Todos los pensionistas están esperando con ansia el 2024 porque sus asignaciones subirán considerablemente y de manera progresiva hasta 2027. El gobierno aprobó hace unos meses el Real Decreto Ley 2/2023 por el que se hacía efectiva la entrada en vigor de esta ley.

Este año las pensiones ya se han revalorizado un 8,5% conforme al IPC, pero el objetivo de la Seguridad Social es que sigan aumentando para que los beneficiarios pierdan el menor poder adquisitivo. El crecimiento anual se hará de la siguiente manera:

En 2024 aumentarán un 20% con respecto a 2023

En 2025 aumentarán un 30% con respecto a 2023

En 2026 aumentarán un 50% con respecto a 2023

En 2027 aumentarán un 75% con respecto a 2023

¿Qué pensiones suben?

A partir del 1 de enero de 2024 empezarán a subir las pensiones contributivas con el fin de alcanzar el 60% de la renta media de una pareja. La cuantía de referencia de la pensión subirá el porcentaje necesario para disminuir en un 20% esa brecha.

También se aumentará la base máxima de cotización, la cifra máxima sobre la que se calculan las contribuciones. Esta medida tendrá un seguimiento regular fijo de 1,2 puntos hasta 2050. Además, habrá un aumento adicional de las cuantías mínimas con la inflación del 0,115%, lo que equivale a un incremento aproximado del 3%.

Las pensiones no contributivas también subirán, aunque no se ha aclarado la manera en la que se hará ya que lo más probable es que no haya aumento del techo de gasto y se produzca una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado 2024.