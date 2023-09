A todos nos gusta tener dinero en casa para cualquier imprevisto y para poder echar mano de él cuando nos haga falta. Es normal que en algún lugar de nuestra vivienda guardemos algo de efectivo para tener acceso rápido a él.

Este dinero no tiene ningún control porque no está registrado, ya que al no estar en ningún cajero ninguna autoridad puede contabilizarlo. Si la cantidad de este efectivo es muy alta incluso se puede llegar a cometer un fraude de ley por malversación de bienes. Es por eso que el organismo que nos controla recomienda no tener demasiado dinero, pero sí el justo para poder sobrevivir día a día.

Hacienda rebaja los topes máximos de las cantidades que se pueden manejar en metálico. En 2021 entró en vigor una nueva ley en la que los pagos en efectivo no deben superar los €1000 y el dinero máximo que se puede sacar del cajero es de 3000 €. Hoy si se superan esas cantidades coma la Agencia Tributaria puede investigar el caso y te pondrá una multa de entre el 2% y el 25% de la cantidad implicada.

Si el fisco lo requiere, la persona deberá justificar la procedencia de ese dinero y la causa de esos movimientos sospechosos. Es recomendable no tener mucho dinero suelto por casa para no estar cometiendo un fraude de ley. Además, en caso de robo o pérdida, no te devolverán ese dinero no registrado.